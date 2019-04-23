Bu sulara dikkat!

Asya Su, Hediyem Su, Kösedağ Su ve Aysu'nun bromat miktarının maksimum seviyenin üzerinde çıktığı için üretimleri durduruldu

Sağlık Bakanlığı, Asya Su, Hediyem Su, Kösedağ Su ve Aysu'nun Bromat Miktarının maksimum seviyenin üzerinde çıktığı için üretimlerinin durdurulduğunu açıkladı

İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması:

Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir.

Devlet Laboratuvarından gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki firmaların , belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10mg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.

Halkımızın bu tarihli suları tüketmemeleri ve ellerindeki mevcutları firmalara geri iade etmeleri önemle duyurulur.

Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmaların üretimi durdurulmuştur. Gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması için bilgilendirilmiştir.