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Bu sulara dikkat!

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Asya Su, Hediyem Su, Kösedağ Su ve Aysu'nun bromat miktarının maksimum seviyenin üzerinde çıktığı için üretimleri durduruldu

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Bu sulara dikkat!
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Sağlık Bakanlığı, Asya Su, Hediyem Su, Kösedağ Su ve Aysu'nun Bromat Miktarının maksimum seviyenin üzerinde çıktığı için üretimlerinin durdurulduğunu açıkladı

İşte  Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması:

Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından  “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir.

Devlet Laboratuvarından  gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki  firmaların , belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10mg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.

 Halkımızın bu tarihli suları tüketmemeleri ve ellerindeki mevcutları firmalara geri iade etmeleri önemle duyurulur.

Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmaların üretimi durdurulmuştur. Gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması için bilgilendirilmiştir.

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