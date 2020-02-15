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Bu ölüm çok erken

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İki yıldır kanser tedavisi gören 21 yaşındaki Bostancı köyü sakini Osman Hacıoğlulları yaşama tutunmadı

Bu ölüm çok erken

21 yaşındaki Osman Hacıoğulları, tedavi gördüğü İstanbul’da yaşamını yitirdi. Yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören Bostancı köyü sakini Osman Hacıoğlulları yaşama tutunmadı.

İstanbul’da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Hacıoğulları’nın cenazesinin bugün Bostancı Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ardından Yuvacık Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

21 yaşındaki Osman Hacıoğulları’nın zamansız gidişi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Futbola gönül veren Osman Hacıoğulları’nın, Fenerbahçe tutkunu olduğu ve bölge kulüplerinden Yalova Spor Kulübü alt yapısında futbol oynadığı ifade edildi.

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