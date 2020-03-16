Bu nasıl önlem?

Cumartesi günü 43 ve dün sabah da 71 TIR şoförünün ülkeye girişine izin verildiği belirtildi

CTP Milletvekili Erkut Şahali, 43 TIR şoförünün Cumartesi günü maske ve eldivenle ülkeye girişine izin verildiğini iddia etti.

Şahali, dün sabah 71 TIR şoförünün daha ülkeye girişine izin verildiği belirterek Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi aradığını ve telefonu yüzüne kapattığını açıkladı.

Şahali’nin sosyal medyada paylaşımı şu şekilde:

“Deep Karpaz gemisindeki 43 tır için, ülkemizden şoför ayarlanmışken, Toros gemisinden 28 tır şoförleriyle birlikte ülkeye alınınca, o 43 şoför de buyur edildi. Bu konuda yaptıkları yanlışı anlatmak için Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli'yi aradım. Kuzey Irak - Türkiye sınırında tırların ya şoför ya da kafa değişerek sınırı geçtiğini örnek gösterip, ne yapması gerektiğini anlatmaya çalıştım.

Bütün memleketi eve ve tüm sınırları yabancılara kapatıp ülkeye gelenleri kontrolsüzce içeri alamayacağımızı anlattım. Daha doğrusu anlatmaya çalıştım. Anlatamadım. Bakanlar Kurulu kararına göre hareket ettiklerini, işlerinin kolay olmadığını, istersem gidip onun işlerini devralabileceğimi söyledi. Telefonu yüzüme kapattığını bir yana bırakacak olursak, onun için üzüldüm. Ama bundan da önemlisi, hükümet ne yaptığını bilmeyen bir haldeyken, aramızda kol gezen covid 19 gözümde daha bir korkutucu oldu.”