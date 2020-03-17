Bu nasıl karantina?

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan üç oteldeki meslektaşlarını ziyarete giden rehberler tepki çekti

Ülkede koronavirüs vakasının görüldüğü turist kafilesinin konakladığı otellerde karantina altında tutulanlar arasında bulunan turist rehberlerini ziyaret eden meslektaşlarının yakın temasını gösteren fotoğrafları tepki topladı.

Serap Özyetgin adlı rehber, yaptığı paylaşımda, “Coronavirüsten dolayı karantinada bulunan Rehber arkadaşlarımızı Gazi Mağusa'da bulunan 3 Otelde ziyaret ettik. Hem onlara moral olsun, onların herzaman yanlarında olduğumuzu bilsinler, hem de seslerini, sesimizi duyurmak içindi bu ziyaretimiz.” ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarını moral ve destek için ziyaret ettiklerini yazan bir rehber, kalabalık grubun birbirine çok yakın durduğu onlarca fotoğraf yayımladı. Karantina altındaki üç otele rehberlerin ziyaretine nasıl izin verildiği dikkat çekti.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Facebook'taki paylaşım üzerine kendi sayfasından açıklama yaptı ve paylaşımda ismi geçenlerden ifade alınacağını duyurdu. Özersay'ın açıklaması şöyle:

“Polis Genel Müdürümüz ile görüştüm, ve karantinadaki kişilerin ziyaret edilmesi iddiasına dair adım atılmasını talep ettim. Az önce kendisinden aldığım bilgiye göre bu akşam sosyal medyaya yansıyan ve karantinada bulunan kişilerin ziyaret edildiğini belirten paylaşımda ismi geçenlerin polis tarafından ifadeleri alınacak. Bu işlem başlayacak. Kamuoyunun dikkatine."

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Facebook sayfasında paylaştığı fotoğraflar için yazdığı yorumda “Son derece sorumsuz bir davranış. kendilerini, toplumun tüm bireylerini tehlikeye atmış oluyorlar bu şekilde..." ifadelerini kullandı.