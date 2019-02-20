Bu kuzunun kafası yok

Orta Mesarya köylerinden olan Düzova’da ilginç bir kuzu dünyaya geldi. Doğan kuzunun kafası gelişmedi. Kuzuyu görenler hayrete düştü.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan Düzovalı çoban gördüklerine inanmadığını aktardı. 35 yıldır çobanlık yaptığını anlatan vatandaş, ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 aydır koyunun doğum yapmasını beklediğini aktaran çoban ilk kuzunun sağlıklı bir şekilde doğduğunu ancak ikinci kuzuyu çıkarttığında kuzunun kafasının gelişmediğini gördüğünü söyledi. Kuzu dünyaya geldikten kısa sonra hayatını kaybetti.