Bu kuzunun kafası yok

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan Düzovalı çoban gördüklerine inanmadığını aktardı. 35 yıldır çobanlık yaptığını anlatan vatandaş, ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 aydır koyunun doğum yapmasını beklediğini aktaran çoban ilk kuzunun sağlıklı bir şekilde doğduğunu ancak ikinci kuzuyu çıkarttığında kuzunun kafasının gelişmediğini gördüğünü söyledi. Kuzu dünyaya geldikten kısa sonra hayatını kaybetti.
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