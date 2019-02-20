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Bu kuzunun kafası yok

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Orta Mesarya köylerinden olan Düzova’da ilginç bir kuzu dünyaya geldi. Doğan kuzunun kafası gelişmedi. Kuzuyu görenler hayrete düştü.

Bu kuzunun kafası yok
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Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan Düzovalı çoban gördüklerine inanmadığını aktardı. 35 yıldır çobanlık yaptığını anlatan vatandaş, ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 aydır koyunun doğum yapmasını beklediğini aktaran çoban ilk kuzunun sağlıklı bir şekilde doğduğunu ancak ikinci kuzuyu çıkarttığında kuzunun kafasının gelişmediğini gördüğünü söyledi. Kuzu dünyaya geldikten kısa sonra hayatını kaybetti.

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