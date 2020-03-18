LTB Başkanı Harmancı, iş hayatından ekonomiye çeşitli öneriler yaptı ve vurguladı: “Bu kriz hiçbir eski yaşadığımız krize benzemeyecek bu kez hiç bir şey eskisi gibi olmayacak”

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından iş hayatından ekonomiye çeşitli önerilerde bulundu.

Harmancı “tartışmaya açık” diye nitelendirdiği fikirlerin eskisi gibi olmayacak dediği kriz için öneriler olduğuna dikkat çekti.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle

“Tartışmaya açık bazı fikirler:

1. Kiracılar

Kirada oturanların pandemi geçip rutin ekonomik hayata dönene kadar ev hakları garanti altına alınmalıdır.

2. Haberleşme

Haberleşme ücretleri bu dönem geçene kadar internet ortalamaları dikkate alınarak mümkün olan en alt seviyeye çekilebilmesi için şirketlerle görüşülmelidir

3. Elektrik/Su

Bu temel ihtiyaçlar ekonomik tablo rayına oturana kadar devlet garantisine alınmalı

5. Hijyen/ilaç

Tüm hijyen ürünleri, ilaç ürünleri vb gibi ihtiyaçlar erişilebilir fiyat uygulamasına tabi tutulmalı.

6. Ücretler/Maaşlar

Tüm bunlar için Piramitsiz bir model ile tepeden tırnağa eşit asgari ücret veya türevleri düşünülmeye başlanmalı.

7. Bankalar

Kredi alacakları ekonomiden pandeminin etkisi geçene kadar dondurulması gündeme gelmeli.

8. Dönen ekonomi

Şu an dönen ekonomiden nemalananlarda bu diyetin bir parçası haline gelmesi.

Bunların tümü hayal gibi duyulsa da; bir kısmı belki yanlış da olsa bir çok farklı görüş tartışılmalı, planlanmalı ve hazırlanmalıyız, bu kriz hiçbir eski yaşadığımız krize benzemeyecek bu kez hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.”