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Bu kez Esentepe yağmura teslim

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Şiddetli yağış nedeniyle Esentepe’de bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Alsancak’ta ise yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

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Bu kez Esentepe yağmura teslim
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Ülkede serin ve nemli hava kütlesine bağlı olarak yer yer etkili olan sağanak veya gök gürültülü yağmur, dün bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. 

Şiddetli yağış nedeniyle Esentepe’de bazı ev ve iş yerlerini su basarken, Alsancak’ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir evin avlusundaki ahşap ambar zarar gördü. 

Esentepe’de dün yağmurdan dolayı bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Esentepe’de belediye ve itfaiye ekipleri ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oldu.

Bölgedeki yollarda herhangi bir toprak veya taş kayması olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Alsancak'ta ise Irmak Sokak üzerinde bulunan David Triffitt’e ait evin bahçesine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, içerisinde muhtelif ev eşyalarının bulunduğu ahşap ambar zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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