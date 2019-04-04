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Bu kez çalışanlar eğlendi

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The Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenen personel gecesinde coşkulu saatler geçirildi

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Bu kez çalışanlar eğlendi
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The Arkın Palm Beach Hotel'in personel gecesi coşkuyla kutlandı.

Personele moral ve motivasyon için düzenlenen gece, The Arkın Palm Beach Hotel'in genel müdürü Cevdet Özalp’ın açılış konuşması ile başladı.

Özalp’ın başarının arkasında ekip işi olduğuna dikkat çekerek, özveriyle çalışan tüm otel personeline teşekkür etti.

Gecede, ayın ve yılın elemanlarına plaketler de takdim edildi.

Etkinlikte sahne alan Levent Ünal ve The Arkın Palm Beach Hotel orkestrası, şarkılarıyla tüm personeli doyasıya eğlendirdi.

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