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Bu kez biberde limit üstü kalıntı

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Alsancak’ta sivri biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı bulundu

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Bu kez biberde limit üstü kalıntı
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Devlet Laboratuvarı’nda ithal ve yerli ürünler üzerinde yapılan analizlerde sadece bir numunede  limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

8-14 Mart’ta ithal ürünlerden alınan 35 ve yerli ürünlerden alınan 38 numuneden sadece, Alsancak köyünde sivri biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 Yeniboğaziçi köyünde domates üretimi yapan Kemal Akbelli'nin ürününden alınan 3’üncü numunede ilaç kalıntısının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verildi.

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