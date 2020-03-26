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“Bu karardan utandım”

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümet tarafından açıklanan ekonomik paket içerisinde yer alan önlemlerde yabancı uyrukluların hiçe sayıldığını öne sürdü.

“Bu karardan utandım”

“Ekonomik önlemler ‘ari ırk’ varsayımıyla hazırlanmış! Yabancı öğrencilere üniversiteler sahip çıksın, yabancı çalışanlara işverenler sahip çıksın, biz “Türk” olanların başbakanıyız demeye getiriyor Ersin Bey gülerek.
Yazık! Üstelik bu konuda soru soran gazeteciye yalan söyleyerek ‘TC ile yaptığımız anlaşmalara ve mevzuata göre biz Kıbrıslı Türkler’le TC uyruklulardan sorumluyuz’ diyebiliyor.
Sosyal Sigorta Primi yatıran herkes, yurttaşlığına bakılmaksızın, bu desteklerden yararlanmalıydı. Bu hükümet kayıtlı her çalışandan sorumludur! Hatta bu koşullarda kayıtsızlardan da…
Her sigortalıya destek olunsa, yurttaş olanlara da ek destek sağlansa ‘yetmez ama evet’ derdim. Ama bu karardan utandım, hem ülkem adına, hem de halkım adına.
Bu günler elbet geçecek. Yine yabancı öğrenci isteyeceğiz, yine bize hizmet etsin diye yabancı iş gücü arayacağız. O gün geldiğinde, bugün bu ülkeyi ırkçı bir hükümetin yönettiği unutulur mu acaba? Hiç sanmam. Irkçılık virüsten daha öldürücüdür!”

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