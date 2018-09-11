“Bu karar Lefke’ye vurulan son darbe”

Lefke’de sivil toplum örgütleri Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt'a taşınması dolayısıyla eylem yaparak, bu karar kabul edilemez olduğunu geri alınması için mücadele edeceklerini ve bu kararın bölgeye vurulan “son darbe olduğunu” vurguladılar

Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütleri, Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt Mahkemesi’ne taşınması başta olmak üzere, “ilçenin sorunlarının çözümlenmemesi” nedeniyle dün Lefke Kaymakamlığı önünde eylem yaptı.

Sivil toplum örgütleri 80 yıldan beri Lefke ve bağlı köylere hizmet veren mahkemenin, Güzelyurt’a taşınmasının “kabul edilemez olduğunu” savunarak, kararın geri alınmasını talep etti.

Lefke’nin ilçe olmasının ardından bunun gereklerinin yerine getirilmediğini belirten sivil toplum örgütü temsilcileri, bu kararın bölgeye vurulan “son darbe olduğunu” iddia etti.

Sivil toplum örgütü temsilcileri konuşmalarında, Lefke bölgesinde yaşanan çevre ve sağlık sorunlarına değinerek, hükümetin en kısa sürede sorunların giderilmesi adına adım atması talep etti.



OKTAY

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Mahkemesi’nin 1938’den başlayarak 80 yıl boyunca Lefke ve bölgesine hizmet verdiğini anımsatarak, “Mahkemenin taşınması kararını Lefke’ye indirilmiş bir darbe olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi.

Kararı alanları unutmayacaklarını söyleyen Oktay, geri alınması adına gereken mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Lefke’nin iki yıl önce ilçe ilan edildiğini ancak hükümetlerin ilçe olmanın gereklerinin yerine getirmediğini söyledi.

Daha iyiye gitmeyi beklerken eksilme yaşanmasını “kabul edemeyeceklerini” belirten Kaya, her türlü mücadelenin verileceğini kaydetti.

NEKİPZADE

Lefke Vakfı Başkanı Vehit Nekipzade, Lefke’deki mahkemenin 80 yıldan beri hizmet verdiğini, bugün Güzelyurt’a taşınacağını öğrendiklerini, bunun “kabul edilemez” olduğunu, mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Lefke’nin ilçe ilan edildiği 2016 yılında bölge için bütçeye kalem konmadığını 2017’nin boşa harcandığını, 2018’de de durumun değişmediğini para ayrılmadığı gibi bir program da yapılmadığını söyleyen Nekipzade, en kısa sürede Başbakanlıkta “Lefke Masası” oluşturularak idari birimlerle ilgili çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Nekipzade, 2019 yılında bölge için bütçede pay ayrılması gerektiğini söyledi.

Güzelyurt-Lefke duble yolunda ara emri nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirten Nekipzade, ara emrine ilişkin sıkıntı aşılana dek yolda tamamlanabilecek eksikler olduğunu bunların ele alınabileceğini dile getirdi.

KERİMOĞLU

Bağlıköy Eko Köy Derneği’nden Taner Kerimoğlu, Bağlıköy ve yöresinde bölgeye yönelik hazırlanan emirnamenin bölgelilerin tepkisini çektiğini, köylünün görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Kerimoğlu, Güzelyurt Lefke Duble Yolu’nun engellilere uygun yapılması, trafik ışıkları ve bazı hataların da düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

HIZLI

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Yönetimi adına Ahmet Hızlı da bölgede yaşanan sorunlara değinerek, CMC atıkları sorununun çözüm beklediğini, Lefke’deki hurma ağaçlarının izinsiz şekilde söküldüğünü, sahil şeridinde izinsiz doldurma yapıldığını, atık suların çevreye atıldığını savundu.

Hızlı, doğayı kirletenlere caydırıcı cezalar verilmesini belirtti.

ZORER

Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği’nden Suziye Zorer, de bölgedeki sınır kapılarının açılması gerektiğini söyledi.

Zorer, sınır kapılarının açılmasının bölgeye ticari katkısı olacağını belirtti.

FENMAN

Lefke Kadınlar Konseyi’nden Nevin Fenman, hastanede yaşanan sorunlara değindi.

Fenman, hastanede doktor, hemşire ve eczacı sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

FOTALI

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, çarpık yapılaşma ve septik kuyuların yarattığı çevre sorunlarına dikkat çekerken, sahil yolu çevresine yapılacak binalarla ilgili Denizli Gemikonağı bölgesinde emirname çıkarılması gerektiğini belirtti.

Fotalı, konuşmasında trafik sorunlarına da değindi.

KARLITAŞ

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş da bölgede turizm ve eğitimin gelişmesinin önemine işaret etti.

Karlıtaş, turizm ve eğitime yönelik vizyonunun geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

BAYRAMOĞLU

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi Başkanı Gültan Bayramoğlu da hastanede yaşanan sorunlara ve gelinen noktaya değindi.

Tam teşekküllü ve çalışan bir hastaneye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Bayramoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bu yönde adım atma çağrısında bulundu.

ERATAM

Lefke Toplum Derneği’nden Zafer Eratam, eğitim alanında yaşanan sorunlarla ilgili görüşlerini belirtti.

Eratam, bölgede Türk Maarif Koleji açılması gerektiğini söyledi.

