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Bu işin peşini bırakmayacağız

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Turunçlu kavşağında hayatını kaybeden Esra Korcan’ın amcasının oğlu Tünay Korcan, ülkemizde insan canının ne kadar kıymetsiz olduğuna dikkat çekti

Bu işin peşini bırakmayacağız

Turunçlu kavşağında hayatını kaybeden Esra Korcan’ın amcasının oğlu Tünay Korcan, Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Turunçlu ve Girne yolunda daha önce de öğrencisini ve arkadaşını kaybettiğini belirten Korcan isyan etti. Yol kenarlarında bariyer olmamasını ve yolların gerekli standartlara uygun yapılmadığını dile getiren Korcan bu işin peşini bırakmayacağını ve sorumluların gereken cezayı alması için mücadele edeceğini kaydetti. Kuzeni, Esra Korcan’ın ölüm haberinden henüz babasının, amcasının ve oğlunun haberi olmadığını belirten Tünay Korcan kuzeninin sadece işe gitmek isterken öldüğünü belirtti.

Tünay Korcan, ülkemizde insan canının ne kadar kıymetsiz olduğunu söyledi.

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