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“Bu insanları nasıl ayakta tutacağız?"

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 CTP Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile anlaşmanın esnafı, turizmi, reel sektörü vs. ayakta tutmak için gereken şartları içermediğini söyledi

“Bu insanları nasıl ayakta tutacağız?"

 CTP Başkanı Tufan Erhürman “imzalanan metin muhalefetle görüşülse ne olacaktı” sorusuna yanıt vermek gerektiğini söyledi.

Karantina sürecinde yaşanan ekonomik sorunlara bakarken Maliye’nin nereden gelir elde ettiğini incelemek gerektiğini söyleyen Erhürman, protokolde bu konuda gerekenin yapılamadığını anlattı.

Tufan Erhürman, kendilerine sorulsa yapılması gerekenin Maliye’nin gelirlerine yoğunlaşmak olduğunu anlatacaklarını ifade etti.

“NEDEN MUHALEFETLE GÖRÜŞÜLMEDİ?”

Eylem planında yer alan şartların yerine getirilmesi konusunda “KKTC tarafı yaptık derse yapılmış mı olacak?” diye soran Erhürman, protokolde gelecek seneyi de kapsayan şartlar olduğunu kaydetti ve zaten bu yönüyle acelesi olmayan bu metnin neden muhalefetle görüşülmediğini sordu.

Erhürman anlaşmanın esnafı, turizmi, reel sektörü vs. ayakta tutmak için gereken şartları içermediğini söyleyerek “Bu insanları nasıl ayakta tutacağız, tek hedef maaşları ödemek mi?” diye konuştu. 

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