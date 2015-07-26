DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Bu hükümet şer hükümetidir. ÖRP hükümeti döneminden bile daha kötü bir durumdur” dedi; TC Elçiliğinin de kendisini Ercan konusunda rüşvet...

DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Bu hükümet şer hükümetidir. ÖRP hükümeti döneminden bile daha kötü bir durumdur” dedi; TC Elçiliğinin de kendisini Ercan konusunda rüşvet almakla itham ettiğini söyledi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, CTP-BG/UBP koalisyon hükümetinin programının görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplandı. Genel Kurul’da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemi yapıldı.

İlk sözü alan DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, birbiri ile ayrı kutuplarda olan ve her fırsatta birbirini eleştiren iki partinin kurduğu hükümetin icraatlarından endişe duyduklarını belirtti. Hükümetin iki partinin tabanlarına da ihanet olduğunu iddia eden Denktaş, “bu hükümet şer hükümetidir. ÖRP hükümeti döneminden bile daha kötü bir durumdur” dedi. CTP-DP koalisyon hükümeti dönemindeki icraatları da değerlendiren Denktaş, CTP’nin yeniden DP ile hükümet kurmamasının nedeninin TC yardım heyetini olduğunu iddia etti.

Türkiye Elçiliğinin kendisini Ercan Havalimanı konusunda rüşvet almakla itham ettiğini savunan Denktaş, “benim başım dik ve beni yok etmek için yapılan bu iddialara yanıt vermek için sonuna kadar mücadele edeceğim. Amaçları şahsımı ve kararlarımın itibarsızlaştırmadır” dedi. Hükümet programında da eleştirilerde bulunan Denktaş, programda geniş tabanlı bir hükümetin gücüne dayalı bir reform göremediğini ve önemli bir şansın heba edileceğini kaydetti. Serdar Denktaş, “Bu program Kıbrıs sorununun çözümü ile bağlantılı dizayn edilen bir program. Halkın direnç noktaları zayıflatılacak ve önümüze konan anlaşmanın kabulü sağlanmaya çalışılacak” dedi.