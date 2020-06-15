“Bu hükümet koronadan daha büyük talihsizlik”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Bakanlar Kurulu toplum vicdanında mahkum olmuştur. Bu hükümetin bu dönemde iş başında olması koronadan daha büyük talihsizliktir” dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, özel uçakla gelerek Ercan Havalimanı’ndan karantinasız ülkeye girenler konusu gündem oldu.

Muhalefet eleştiriler yaparak sorular yöneltirken, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, gelenlerin kurallar çerçevesinde geldiği, kurallar çerçevesinde kaldığı ve incelemelerini yaptığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ilk olarak onaya sunuş işlemleri gerçekleştirildi.

Ardından içtüzüğün 62. maddesi kapsamında parti başkanlarının konuşma taleplerine geçildi.

ARIKLI: “BAKANLAR KURULU TOPLUM VİCDANINDA MAHKUM OLMUŞTUR”

Bu bölümde ilk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “karantinada çifte standart” başlıklı konuşma yaptı.

“Son birkaç haftadır Lefkoşa üzerinden pis bir koku var” diyen Arıklı, hafta sonu ortaya çıkan kokunun bu kokuyu bastırdığını söyledi.

Güney’e geçen işçilere “dönme” dendiğini, cenazelerin bile neredeyse karantinaya konulduğunu, Türkiye’de İngiltere’de ve başka ülkelerde kalan KKTC vatandaşlarına karantina şartı koşulduğunu ifade eden Arıklı, sonra hafta sonu “esrarengiz” bir uçaktan inen 10 kişinin VIP yanındaki itfaiye kapısından ülkeye alındığını dile getirdi.

Konuyu araştırdıklarını, gelenlerin iş insanı olduğunun ortaya çıktığını, gelme nedenlerinin de Lapta’daki marina ihalesine teklif veren ve ikinci gelen firmanın yetkilileri olduğunu söyleyen Arıklı, Lapta Belediye Başkanının konudan bilgisi olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili hükümetten farklı açıklamalar geldiğini kaydeden Arıklı, gelen firmanın Lapta Belediyesi’nin marina ihalesine teklif verip ikinci gelen firma olduğunu tekrarladı ve birinci gelen firmaya ne olduğunu sordu.

Bu kişilerin neden 1 Temmuz’da değil de özel uçakla geldiğini soran Arıklı, Müteahhitler Birliğinin gelen firmanın çok önemli bir firma olduğunu söylediğini de sözlerine ekledi.

“İhaleyi açan kim? Size ne oluyor?” diye soran Arıklı, hükümet üyelerinin “topu birbirine attığını” da söyledi.

“Bakanlar Kurulu toplum vicdanında mahkum olmuştur” diyen Arıklı, “adamına göre muamele” yapıldığını da iddia etti.

Arıklı “Bu hükümetin bu dönemde iş başında olması koronadan daha büyük talihsizliktir” dedi.