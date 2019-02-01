banner255
Gülme garantili geyik ve ironi dolu kitaplar
Gülme garantili geyik ve ironi dolu kitaplar
10 0
52 0
 
Sebze yemeği pişiremez olduk
Sebze yemeği pişiremez olduk
40 0
Baf'ın gençleri şampiyonluğu çekip aldı
Baf'ın gençleri şampiyonluğu çekip aldı
205 0
National Geographic seçti
National Geographic seçti
26 0
Mucize eseri hayatta kalmış insanlar
Mucize eseri hayatta kalmış insanlar
65 0
13 0
banner82

Bu haftaki analizlerde tüm ürünler temiz

banner27

Bu haftaki analizlerde tüm ürünler temiz
banner215

Tarım Dairesi 25 -31 Ocak  tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamada ithal ve yerli ürünlerde yapılan analizlerde ilaç kalıntısına rastlanmadığı bildirildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri,  pul biber çeşitleri, patates, mısır, balya, kepek, sığır yemi, ay çiçek küsbesi, arpa, buğday (ekmeklik), soya küsbesi, besi ve süt yemi olmak üzere 39 numuneden 39'u temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı bildirildi.

Yerli ürünlerden de mandora mandarin, patlıcan, salatalık, domates, enginar, kabak, kapya biber, bakla ve limon konsantre olmak  üzere 24 numuneden  24'ü de temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı belirtildi.                                                         

Gazimağusa’da  kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in  ürünlerinden alınan üçüncü numuneden  yapılan laboratuvar  analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı için ürünün hasadına izin verildiği bildirildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.