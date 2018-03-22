Bu gece Regaip Kandili

Regaip Kandili bu gece idrak edilecek.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Müslüman Kıbrıs Türkü üç ayları ve diğer kandilleri olduğu gibi, Regaip Kandili’ni de daima bir bayram havasında karşılamış, bu geceyi Yüce Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan istek ve arzusunu hayata geçirmek için değerlendirmiştir” dedi.

Atalay, bu gecelerin zihinsel, duygusal ve eylem olarak manevi arınma, yenilenme fırsatı; toplum olarak birlik, beraberlik, dayanışma gibi değerlerin onarıldığı, sosyal dokunun sağlamlaştırıldığı, çevre ve diğer canlılara karşı sorumlulukların hatırlandığı zamanlar olması gerektiğini kaydetti.

Regaip Gecesi’ne has, zorunlu bir ibadet şekli bulunmadığını ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

“Regaip kavramının anlamına uygun biçimde, bu geceyi Yüce Allah’a arzu ve istekle, samimiyet dolu bir yürekle yönelip, kusurlarımızdan dolayı af ve mağfiret dileyip, geleceğe dönük taleplerimizi bütün samimiyetimizle, ihlâsla Rabbimizin rızasına uygun bir biçimde programlama zamanı olarak değerlendirmeliyiz. Geceyi camilerimiz ve evlerimizde olabildiğince Kuran-ı Kerim’i okuyup, okuduğumuz ayetlerin anlamı üzerinde tefekkür ederek, Allah rızası için kardeşlerimizle ve ailemizle bir araya gelip, birlikte ibadet etmenin huzur ve sevabını almaya gayret ederek geçirmeye çalışmalıyız.”

Atalay, Kandil dolayısıyla Hz. Ebubekir Camisi’nde saat 18.40’ta program düzenleneceğini ve BRT 2’ den canlı yayınlanacağını ekledi.