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Bu gece Miraç Kandili

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Bu gece Miraç Kandili

Miraç Kandili bu gece idrak ediliyor.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, üç aylar içerisinde yer alan ve manevi bir yükselişin ifadesi olan, fazilet ve bereket yüklü Miraç kandilinin bu akşam idrak edileceğini belirtti.

Atalay Miraç Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, bu akşam idrak edilecek bu gecede, Yüce Allah’ın Peygamberimiz Hz. Muhammed’e vahyettiği; “Allah’a ortak koşmayınız. Anne ve babanıza itaat ve hürmet ediniz. Hak sahiplerine haklarını veriniz. İsraf etmeyiniz. Aşırılıklardan sakınınız. Çocuklarınızı öldürmeyiniz. Zinaya yaklaşmayınız. Haksız olarak kimseyi öldürmeyiniz. Yetimlere iyi muamele ediniz. Ölçü ve tartıda doğruluktan sapmayınız. Bilmediğiniz bir şeyin ardına düşüp körü körüne takip etmeyiniz. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürümeyiniz” şeklinde özetlenebilecek ahlak ve fazilet ilkelerinin hayata geçtiğini söyledi.

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