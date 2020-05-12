TDP Genel Başkanı Özyiğit, kapıların açılmasının ekonomiyi güçlendireceğini, çarkların hızlı dönmesini sağlayacağını, ancak tarihin henüz belli olmadığını ifade ederek, “Bu çarklar nasıl dönecek biri bize anlatsın” dedi

Mecliste konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, içinden geçilen günlerin sağlık açısından oldukça kritik bir dönem olduğuna işaret ederek, bu dönemde büyük bir özveriyle çalışan hemşirelerin gününü kutladı.

Özyiğit, ayrıca halk sağlığı için çalışan tüm sağlık çalışanları ve belediye çalışanlarını tebrik etti. Özyiğit, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye vatandaşların kanser ilaçları ile ilgili eksiklikleri ve talepleri de iletti.

Cemal Özyiğit, kararname ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Özyiğit, 2020 bütçesini ilk günden eleştirdiklerini, yetersizliğinden bahsettiklerini ve gündeme getirdiklerini ifade ederek, dünyanın ekonomik krizden çıkmak için piyasaya para pompalandığını anlattı.

Güney Kıbrıs’ta bir dönem yaşanan ekonomik krizde “varlık vergisi”nin uygulandığını ve yüksek gelirlerden traşlanan kaynakla alt gelirlilere verilip, piyasanın ekonominin çarklarının çalıştırıldığını ifade eden Özyiğit, turizm ve yüksek eğitimde gerekli tedbirler alınmazsa ekonominin çok zorlanacağını kaydetti.

Güney Kıbrıs ile kapıların ne zaman açılacağının henüz belli olmadığını, açılması durumunda da ortaya çıkacak sonuçların bilinmediğini ifade eden Özyiğit, Pile’deki vatandaşların da sorunlarının giderilemediğini anlattı.

Özyiğit, kapıların açılmasının ekonomiyi güçlendireceğini, çarkların hızlı dönmesini sağlayacağını, ancak tarihin henüz belli olmadığını ifade ederek, “Bu çarklar nasıl dönecek biri bize anlatsın” dedi.

“Türkiye’den para gelecek mi?” diye soran Özyiğit, üst kazanç grubundan da vergi alınamadığından geriye bir tek iç borçlanmanın kaldığını belirtti.

Hükümetin lüks harcamalarını da gözden geçirmesini ve bu kaynakların ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılmasını isteyen Özyiğit, ambargo tanımayan bilişim sahasına da gerekli önemin verilmesini ve devletin de bu sektörden kaynak yaratacak adımlar atmasını önerdi.

Özyiğit, aksi takdirde, bugün önlerine gelen kararname gibi birilerinin vergi ödemeye gelmesini bekleyerek ve o ödemelere indirim yapmanın yeterli olmayacağını ifade etti. Özyiğit, yapılması gerekenin üst gelir gruplarından gerekli vergilerin alınması olduğunu söyledi.

Kararnameye destek vereceklerini ifade eden Özyiğit, bu süreçte herkesin şapkasını önüne koyarak düşünmesini istedi.