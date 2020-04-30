“Bu ay 200 milyon TL toplandı, dipteyiz”

Başbakan Ersin Tatar, “Bu ay devlet 200 milyon TL civarında bir para topladı. Dipteyiz. Zaman alacak ama toparlayabileceğiz” dedi

Başbakan Ersin Tatar, salgının kontrol altına alındığını bilim insanlarının kendisine sunduğu raporlar doğrultusunda açıkladığını, ancak yine onların belirttiği gibi asla rehavete kapılmayacaklarını, önlemlerin süreceğini ve gerek içe gerekse dışa dönük açılmanın bilimin ışığında aşama aşama olacağını söyledi.

Bilim insanları, halkla konuşarak yol haritasının çizileceğini ifade eden Başbakan Tatar, KKTC izole edildiği için salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kendi ekonomik çarklarımızı döndürmeye başlayacağız ama kapılar ne zaman açılacak, uçaklar ne zaman gelmeye başlayacak, bunları ileride değerlendireceğiz. Önemli olan umudumuzu yitirmemektir.

Biz hiçbir zaman yitirmedik. Her zaman umutlu olduk. Kendimize, halkımıza güvendik. Kıbrıs Türkü bu zorluğun da üstesinden gelir diye düşündük ve öyle de oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Bu sadece hükümetin başarısı olamaz. Hükümet doğru kararlar aldı, halk da uydu. Başarıya imza attı.”

Başbakan Tatar, devletin mali durumu ve ekonomik çarkların nasıl döneceğine dair başka bir soruyu yanıtlarken ise şöyle konuştu:

“Bu ay devlet 200 milyon TL civarında bir para topladı. Bana gelen ilk bilgiler bu yöndedir. Dipteyiz. İnanıyorum ki salgının yayılmasını önleme işini iyi yönetmekle, bulduğumuz umut ortamının da katkısıyla birkaç ay sonra ekonominin çarkları dönmeye başlayacaktır.

Zaman alacak ama toparlayabileceğiz. Biraz katkı, biraz borçlanma ile kaynak yaratarak bu işi sürdürebileceğimizi ve gemiyi yüzdüreceğimizi düşünüyorum.

Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. İlk sağlığı halledeceğiz dedik yaptık. Şimdi sıra ekonomide…”

KREDİ PAKETLERİ EKONOMİ İÇİN

Başbakan Ersin Tatar, bir diğer soru üzerine ise , salgınla mücadele nedeniyle ekonomide meydana gelen sıkıntıların aşılması için hükümetin gayretleri ile kredi paketleri ortaya çıkarıldığını, esnafın, iş insanlarının, yatırımcıların bunlardan yararlanmasını sağlayacaklarını belirtti.

Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

“1 milyar TL’lik bir kredi paketi var. Onun dışında Kalkınma Bankası’nın kredileri söz konusudur.

Devletin imkanlarına baktığımızda devlet kendi mükellefiyetlerini karşılamaktadır. Özel teşebbüse de kredi imkanlarıyla kaynak girişi sağlıyoruz. Sonrası, piyasanın hareketlenmesine bağlı olarak istediğimiz noktaya gelecektir.

Bunun dışında herkese şu kadar para verilecek diyemem çünkü öyle bir imkanımız yoktur.

Euro bölgesinde bile ciddi kavga var. İtalya, Fransa merkezden para istiyor, Almanya vermemek için direniyor.”

“KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞMESİ, TEFECİLİĞİN BİTMESİ LAZIM”

Bankaların çalışmalarının sorulması üzerine Başbakan Tatar, kredi faizlerini yüksek bulduğunu, düşmesi gerektiğini çok kez açıkladığını anımsatarak, “Bankalar halkımızın tasarruflarını koruyan ve bu birikimleri krediler vererek yatırıma dönüştüren önemli kurumlarımızdır. Bankaların, Merkez Bankamızın denetiminde sağlıklı bir şekilde yasalara uygun faaliyetlerini sürdürmeleri çok önemlidir. Bizim ülkemizde yüksek faizler her gün tartışılıyor. Merkez Bankası ve uzmanlarla bu konuyu değerlendiriyoruz” dedi.

Dengenin kurulması gerektiğini ancak ülkede tasarruf sahibinin aldığı faizle, kredi kullananın ödediği faiz arasında uçurum olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, bunun da sisteme güveni zedelediğini, bir takım şikayetler olmasına sebebiyetler verdiğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, konuşmasını söyle sürdürdü:

“Bu dengenin daha iyi yerde olması lazım. Batak kredilerin tahsili gecikmesi var sistemde. Bunları gözden geçirerek çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım.

Merkez Bankası’yla yaptığım görüşmelerle verdiğim talimatlar var. Bu iş nasıl daha iyi noktaya getirilebilir, bazı düzenlemeler yapılabilir mi, özellikle tefecilik dediğimiz olayın ortadan kalkması için bir takım yasal düzenlemeler acilen de yapılması gerekiyor. Bunu Meclis de biliyor, Meclis’teki arkadaşlar da biliyor. Dolayısı ile konunun halledilmesini süratle Meclis’te gündeme getirmemiz lazım.”

“TÜRKİYE’DEN KAYNAK GELECEK Mİ?”

Başbakan Ersin Tatar Türkiye’den beklenen kaynağın neden gelmediğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

“Türkiye ile ilişkilerimiz gayet iyidir ama heyetler arasındaki görüşmelerle süre alıyor. Bu daha önce de olmuştur. Türkiye’deki yeni sistemin oturması sürecinin hâlâ bize yansımaları da oluyor. Ben bir anlaşmanın ortaya çıkacağına inanıyorum. Bir takım beklentilerim var.

Son 3 haftada 2 defa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerim oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile devamlı görüşüyorum. Detaylı çalışmalar devam ediyor, arkadaşlar da takip ediyor. Biz buradaki faaliyetlerimizi, kendi kaynaklarımızla yönetmeye çalışıyoruz.”

“HALK BİZE GÜVENİYOR”

Başbakan Ersin Tatar, gelecekle ilgili halka mesajının ne olduğunun sorulması üzerine ise, halkın desteğinden mutlu olduğunu, geleceğe ise umutla baktığını söyledi.

SU İÇİN 500 MİLYON TL’LİK İHALE

Başbakan Tatar şöyle konuştu:

“Bizim arkamızda 85 milyonluk Türkiye var. Bakınız Türkiye 500 milyon Türk Liralık bir ihaleye çıkarak Türkiye’den adamıza tekrardan suyun gelmesini sağlıyor. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da geçen günkü görüşmemizde ‘suyumuz gelir inşallah’ dedi. Anavatanın burada yaptığı yatırımlar ve Doğu Akdeniz’deki KKTC ve Türkiye’nin hakkı olan doğal gazı arama çalışmalarını sürdürmesi çok önemlidir. Hepsinden önemlisi bize sağladığı güvenliktir.

İnşallah iyi yönetimle halkımıza iyi bir gelecek sağlarız. Bunları yapmak için iyi ilişkiler içinde olmak lazımdır. Biz halkımızın ne istediğini, halkımız için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Birileri OHAL istedi, hemen her tarafı kapatın diye açıklama yaptı ama biz doğru olanı yaptık. Yavaş yavaş tedbirler aldık. Pandemi ile mücadele kapasitemizi arttırdık. Ekiplerimizi oluşturduk. Kimse merak etmesin açılma ile birlikte testlere artan bir şekilde devam edeceğiz. Halk bize güveniyor, biz de halkımıza. Muhalefete bakmayın, halkta büyük memnuniyet var. Kıbrıs Türk halkı yine zoru başaracaktır. Halkın güveninden dolayı mutlu umutluyum. “