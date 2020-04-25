“Bu ay 143.5 milyon TL ödeme yapılacak”

Çalışma Bakanı Sucuoğlu, tüm projeler için geçtiğimiz ay 141 milyon TL ödediklerini, bu ay ise 143.5 milyon TL ödeyeceklerini kaydetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kısmı iş kararnamesinin önümüzdeki hafta bakanlar kuruluna götürüleceğini açıkladı.

Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katılan ve kararname ile ilgili detayları paylaşan Sucuoğlu, işverene işçi çıkarmaması halinde sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının 3’te birini alınacağını böylelikle işçi çıkarmaların önüne geçileceğini kaydetti.

Bakan Sucuoğlu bunun sadece KKTC vatandaşları için değil tüm işçiler için geçerli olacağını söyledi.

Çalışma Bakanı Sucuoğlu tüm bu projeler için geçtiğimiz ay 141 milyon TL ödediklerini, bu ay ise 143.5 milyon TL ödeyeceklerini kaydetti.

Sucuoğlu şöyle devam etti: “Tüm bunlar kendi kaynaklarımız ile yaptığımız ödemeler. Maliyeden her ay aldığımız 66 milyon TL’yi iki aydır almıyoruz. Bu ay iyi bir prim topladık. Çok fazla bir açığımız yok. Yerel işgücü için ayrılan fon tüm işçiler için dağıtılacak. Bu paranın esas gayesi iş gücünün devamını sağlamak ve işvereni de biraz olsun rahatlatmaktır”