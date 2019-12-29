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Bu acıya yürek dayanmaz

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Tüp bebek tedavisine başvuran ve KKTC’ye gelen Leyla Ercan, 8,5 aylık hamile iken rahatsızlandı ve doğuma alındıktan sonra bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi

Bu acıya yürek dayanmaz

Leyla Ercan, 3 yıl önce fabrikada işçi olan Onur Ercan (31) ile evlendi. Çift, bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen çiftin tüp bebek tedavisi başarı ile sonuçlandı.

Biri erkek diğeri kız ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, 10 gün önce rahatsızlanınca Kayseri’deki hastaneye başvurdu. 8,5 aylık hamile olan Ercan, tedavi altına alındı. Gece saatlerinde doğuma alınan Leyla Ercan, bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

İkiz babası olmayı beklerken eşini ve bebeklerini kaybeden Onur Ercan, büyük üzüntü yaşadı. Onur Ercan, yüksek tansiyon nedeniyle 10 gün önce eşini hastaneye götürdüğünü belirterek, “Tansiyon yükseldiği için müşahede altında tutmak istediler. ‘Bizim gözetimimiz altında olsun’ dediler. Onlardan tam bir açıklama alamadık. Kiminle konuştuysak bir açıklama alamadık. Gebelik zehirlenmesinden şüpheleniliyormuş, ondan dolayı yatış altında tutulmuş. Biz ‘tansiyon’ diye biliyorduk. Onunla ilgili de herhangi bir şey söyleyen olmadı. Söylenseydi 35’inci haftasında biz öyle bir risk karşısında ‘bebekleri alın’ diyebilirdik. Maalesef alınmadı” dedi.

Onur Ercan, eşinin ölümüyle ilgili hastaneden bir açıklama yapılmadığını belirterek, “Sadece gebelik zehirlenmesi olarak söylediler. Başka bir şey var mı bilgim yok. Bizim başımız yandı ve ben canlarımdan, ciğerlerimden oldum. Başkaları bunları yaşamasın. Benim başıma geldi. Başka anne ve babaların canları yanmasın. Kimse eşinden ve çocuğundan olmasın” ifadelerini kullandı.

Leyla Ercan ve bebekleri, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi. Leyla Ercan ve ikiz bebekleri ile aynı tabuta konuldu.

Cenazede gözyaşı döken eşi Onur Ercan, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. Leyla Ercan ve ikizleri, cenaze namazının ardından ayna mezarda toprağa verildi.

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