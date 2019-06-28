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BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı

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BRTK Yönetim Kurulu, yeni atanan üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı belirlendi.

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BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı
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Mustafa Tosun’un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliğiyle Özer Kanlı getirildi.

Özer Kanlı, daha önce BRTK'da müdürlük görevinde de bulunmuştu.

BRTK Müdürlüğü görevine ise Meryem Özkurt atanmıştı.

 

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