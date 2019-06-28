BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı

Mustafa Tosun’un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliğiyle Özer Kanlı getirildi.
Özer Kanlı, daha önce BRTK'da müdürlük görevinde de bulunmuştu.
BRTK Müdürlüğü görevine ise Meryem Özkurt atanmıştı.
BRTK Yönetim Kurulu, yeni atanan üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı belirlendi.
Mustafa Tosun’un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliğiyle Özer Kanlı getirildi.
Özer Kanlı, daha önce BRTK'da müdürlük görevinde de bulunmuştu.
BRTK Müdürlüğü görevine ise Meryem Özkurt atanmıştı.