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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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BRTK merkez tesislerine Güneş Enerji santrali kuruluyor

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BRTK merkez tesislerine 120 kilovatlık Güneş Enerji santrali kurulmasına yönelik ihaleyi kazanan Paralik Şirketi ile BRTK Müdürlüğü arasında bugün protokol imzalandı

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BRTK merkez tesislerine Güneş Enerji santrali kuruluyor
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 Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun yenilenebilir enerjisiyle ilgili yatırımı hayata geçiriliyor. 
BRTK merkez tesislerine 120 kilovatlık Güneş Enerji santrali kurulmasına yönelik ihaleyi kazanan Paralik Şirketi ile BRTK Müdürlüğü arasında bugün protokol imzalandı. Protokole BRTK Müdürü Aysu Basri Akter ile İşletmenin sorumlusu Sibel Paralik imza koydu. 
PARALİK 
Paralik Limited Dış Ticaret Sorumlusu ve Geliştirme Uzmanı Sibel Paralik, projeyi gerçekleştirme şansı yakaladıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.
Paralik, “120 kilovatlık sistemin uygulanması ile ilgili projeyi Aralık ayında tamamlamayı planlıyoruz. Bir ay içerisinde de size teslim edeceğiz” dedi.
Verimli bir sistem olması temennisinde bulunan Paralik, bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.
AKTER 
BRTK Müdürü Aysu Basri Akter de, “devlet bünyesindeki en büyük ve örnek niteliğinde” projelerden birini hayata geçirmek üzere olduklarını  söyledi.
Projenin üç etap şeklinde planlandığını belirten Akter, şu andaki etabın ihtiyacın yüzde 35’ini karşılayacağını anlattı.
Akter, “sonraki etapların tamamlanması ile beraber toplam enerji ihtiyacının 165 kadarına ulaşılması hedefleniyor. Bu bizim için önemli bir rakam. Proje yenilenebilir, sürdürülebilir enerji, çevre dostu olması açısından da önemli” dedi. 
Akter, Paralik Limited’e işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

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