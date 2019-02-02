“BRTK devlet için gurur vesilesi”

BRT’nin 55. kuruluş yıl dönümü düzenlenen yemekle kutlandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 55. kuruluş yıl dönümü önceki akşam düzenlenen yemekle kutlandı.

25 Aralık’ta yapılması planlanan ancak kurum çalışanlarından Raif Özgüren’in ölümü nedeniyle önceki akşama ertelenen yemeğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman da katıldı.

Golden Tulip Otel’de yer alan gecede, kurumda 25’inci hizmet yılını tamamlayan personele plaket takdim edildi.

Gecede yapılan konuşmalarda önceki gün hayatını kaybeden BRT kurucularından Tuğrul Hilmi Berkay da rahmetle anıldı, ailesine ve BRT’ye başsağlığı dilendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada BRT’nin 55. yılını kutladı. Bayrak Radyosu’nun, şu anki Cumhurbaşkanlığı mekanında, 25 Aralık 1963’te yayın hayatına başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, BRT’nin kırık dökük toplanan akülerle ses veren bir mekandan, uydulardan dünyaya yayılan bir noktaya geldiğini kaydetti.

BRT’nin efsane sunucusu Hüseyin Kanatlı’nın Limasol’da öğretmeni olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Onun öğrencisi olmaktan ben de iftihar ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay, çok onurlu bir gece yaşadıklarını belirterek 55 yıl önce, o dönemin imkanlarının bile daha altında, insanların büyük fedakarlığı ve özverisiyle kurulan Bayrak Radyosu’nun, bugün bir kurum olarak karşılarında oluşunu gurur vesilesi diye niteledi.

“Aslında baktığımızda BRT’nin temelinde tıpkı Kıbrıs Türk insanının karakterinde olduğu gibi, mücadele ve azmin olduğunu görmekteyiz” diyen Uluçay, o günlerden bugünlere BRTK’nın, günün teknolojik yayın imkanlarını edindiğini ve her geçen yıl da daha güzel şartlarda yayın hayatına devam ettiğini gördüklerini kaydetti.

Uluçay, BRTK’nın devlet için gurur vesilesi olduğunu ifade ederek radyo ve televizyonların yaşamdaki yeri ve önemini vurguladı; “Toplumumuz özellikle Annan Planı dönemi başta olmak üzere, geçirdiği birçok tarihsel süreçte çok sesliliğin ne kadar önemli olduğunun farkına varmıştır” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman da kurumsallaşmanın önemine değinerek Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bu noktada başarılı olduğumuz yapılardan biri ancak kurumda hâlâ kadrolanmamış çalışanlar var. Bu içimizi burkan bir şey…” dedi.

Çok zor koşullarda kurulan ve zor yıllar geçiren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun gurur ve övünç kaynağı olduğunu dile getiren Erhürman, şöyle konuştu:

“Bugünlere gelirken arzu etmediğimiz sorunları da taşıdık. Henüz kadrolanmamış çalışanlar var. Bu içimizi burkan bir şey. Artık yolun üzerindeki ayağımıza takılan şeyleri silip süpürmenin zamanı geldi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Taslağı önüme geldi. Şu anda üzerinde çalışıyorum ve kısa sürede Meclis’e sevk edeceğiz.”

Erhürman, “Çok daha verimli çok daha üretken bir BRT’yi hep birlikte yaratacağız” dedi.

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, yemekte yaptığı konuşmada “aldığımız mirası gelecek kuşaklara bırakmak için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir bir yapıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Gecede 25 yılını dolduranlara plaket verileceğini de anımsatan Akter, plaket alacaklar arasında hâlâ kadrosuz çalışanlar olduğuna işaret ederek bunun artık son olmasını diledi.