BRT’de sular durulmuyor

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle geçen hafta eylem yapan BRT çalışanları, yarın greve gidiyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), 27 Şubat Perşembe, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) tam gün grev yapacağını duyurdu.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, BRTK ile yeni toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle, eylemler düzenlediklerini dün ise grev kararı aldıklarını belirtti.

Bay-Sen ile BRTK arasındaki son toplu iş sözleşmesinin 31 Aralık 2019’da sona erdiğini ifade eden Kanat, BRTK müdüriyeti ile yapılan görüşmelerde toplu iş sözleşmesi hususunda mutabık kaldıklarını ancak imzalanmadığını belirtti.

Kanat, BRTK yönetimi ile üzerinde mutabakata vardıkları toplu iş sözleşmesinin henüz imzalanmamasından dolayı Kurum önünde eylem yaptıklarını hatırlatarak, adım atılmadığı takdirde bunun “emeğin sömürüsü ve geleceği karartma anlamına geleceğini” belirtti. Kanat, “Eylem ve grevlerimizi tüm üyemizle süratli ve coşkulu bir biçimde yapacağımızı ilan ediyoruz” dedi.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un yaptığı açıklamada, çalışanın haklarının verilmesi konusunda Yönetim olarak gerekeni yaptıklarını söylediğine işaret eden Kanat, “Çalışanların haklarına halel gelmemesini istiyorsa sendika ile mutabık kalınan ve karşılıklı imzalanan kararın arkasında durmalarını, sayın Müdür’ün bir an önce toplu iş sözleşmesini imzalayarak yasallaştırmasını talep ediyoruz” dedi.

BRTK Yönetim Kurulu’nun, 24 Şubat’ta yapmış olduğu toplantıda, üzerinde mutabık kalınan toplu iş sözleşmesinin içerisindeki hakların bir kısmını uygulamaya koymak istediğini iddia eden Kanat, yönetimin ayrıca yıllardır toplu iş sözleşmesine tabi olmayan personelden bazılarını imzalanacak toplu iş sözleşmesine dahil etmek istediğini de ileri sürdü.

Böyle bir kararın kurum çalışanları içerisinde ayrımcılık yapılmış sayılacağını ve personelle sendikayı karşı karşıya getireceğini iddia eden Kanat, “Bu tutumu asla kabul etmiyoruz... Başlatmış olduğumuz eylemlere bugün de (dün) pankart asarak devam ediyoruz. Meryem Özkurt ve (BRTK Yönetim Kurulu Başkanı) Özer Kanlı’yı doğru olanı yapmaya davet ederken Başbakanımız Ersin Tatar’ı bu haksızlık karşısında göreve çağırıyoruz” dedi.