BRT'ye yenilenebilir güneş enerjisi santrali kuruluyor

BRT Lefkoşa Merkez Binası ve Lefkoşa Transmisyon Merkezi (LTM) elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere Güneş Enerji Sistemi (GES) kuruluyor.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK) Lefkoşa Merkez Binası ve Lefkoşa Transmisyon Merkezi (LTM) elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere Güneş Enerji Sistemi (GES) kuruluyor.

Bu amaçla tesis edilecek 100 kWp ve 20 kWp kurulu güçteki Fotovoltaik (PV) sistemi için ihaleye çıkıldı. 18 Temmuz’da kapanacak ihalenin bedeli 900 bin TL olarak belirlendi.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun, kurumun tamamının, hem merkez hem de tüm transmisyon merkezleri dahil olmak üzere, 3 aşamada yeni sisteme geçeceğini ancak ihaleye çıkılan ilk aşamada sadece merkez binası ve Lefkoşa Transmisyon Merkezi’nin enerji ihtiyacının karşılanacağı şekilde bir sistem kurulacağını söyledi.

“YIL SONUNA KADAR KURULMASI HEDEFLENİYOR”

Toplam ihtiyacın 4’te 1’ine denk gelecek 120 kw’lık bir güç için ihaleye çıkıldığını kaydeden Tosun, projenin ilk aşamasının yıl sonuna kadar kurulmasının ve önümüzdeki yıl tam randımanlı üretime geçmenin hedeflendiğini belirtti.

Tosun, 3 aşamanın tamamlanmasıyla, 250 kw BRTK’de, 80-100 kw Kantara’da ve 200-250 kw Selvilitepe’de olmak üzere yaklaşık 600 kw’lik bir güç üretiminin hedeflendiğini kaydetti.

“TASLAK 2012’DE HAZIRLANDI”

Mustafa Tosun, güneş enerjisi kullanımına geçiş projesi taslağının 2012’de hazırlandığını ancak kaynak sıkıntısından dolayı 2016’da çıkılan ihalenin de, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun daha önce onay verdiği projede değişiklik ve ihale iptal talebi nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Tosun, ihaleye, öncekinden farklı olarak, kurum tarafından değil de Merkezi İhale Komisyonu tarafından çıkıldığına işaret etti.

“TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE MALİYET DÜŞÜYOR”

Güneş enerjisi kurulum ve kullanımının belirli bir bilgi ve teknoloji birikimi gerektirdiğine işaret eden Tosun, en üst düzey teknoloji kullanan BRTK’nin bu santrali kurup işletmeden sorun yaşamayacağına inandığını kaydetti.

Mustafa Tosun, teknoloji geliştikçe maliyetin de düştüğüne işaret ederek, maliyetin de çok yüksek olmayacağını belirtti. Tosun, “2016’da çıkılan ihalede maliyet watt başına 2.4 Euro’ydu. Bugün ise bu rakam yaklaşık 1.1 Euro’ya düştü” dedi.

“KAMUNUN, PERSONELDEN SONRA, EN YÜKSEK GİDER KALEMİ ENERJİ”

Mustafa Tosun, kamuda en yüksek giderin, personelden sonra, elektriğe ayrıldığına işaret ederek, yenilebilir enerji kaynaklarına geçişin bir devlet politikası olduğunu ve BRTK ihalesinin de tüm kamuya örnek olacak şekilde planlandığını belirtti. Tosun, “Bir sonraki aşama, tüm devlet kurumlarına yenilenebilir güneş enerji sistemi kurmaktır” dedi.

BRTK’nin de elektrik harcamasının, hem kullandığı yüksek teknolojisi, hem de kesintisiz yüksek miktarda elektrik kullanımından dolayı oldukça yüksek olduğuna işaret eden Tosun, çok büyük enerji girdisi olan kurumun, en büyük gider kaleminin enerji olduğunu belirtti.

Tosun, “Kurumun yıllık enerji gideri, 2018 Mali Yılı Bütçesi’ne göre 2 milyon TL’dir. Yeni sistemle bu düşecek” dedi.