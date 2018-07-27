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BRT'nin yeni müdürü Aysu Basri Akter

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BRT'nin yeni müdürü Aysu Basri Akter
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürlüğü görevine, Aysu Basri Akter atandı.
Aysu Basri Akter, Bakanlar Kurulu’nun 25 Temmuz tarihli atama kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından bugün görevine başladı.
Bakanlar Kurulu, Meryem Özkurt’un istifasıyla boşalan BRTK Müdürlüğü görevine, BRTK Yasası’nın 12. maddesi uyarınca Akter’i atadı.
Akter, bugün, görevini, Müdürlüğe vekalet eden BRTK Koordinatör Yardımcısı Yusuf Sucuoğlu’ndan devraldı.
Sucuoğlu, görevi devrederken yaptığı konuşmada, “Bilirkişi olarak size her zaman yardıma hazırız” dedi ve Akter’e görevinde başarı diledi.
AKTER: “BU GÜZEL KADROYLA ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPMAYI UMUYORUM”
Aysu Basri Akter de, BRTK’nın toplumun çok önemli bir değeri olduğuna işaret ederek; kurumun, yayıncılık anlamında toplumsal değerin oluşumunda çok önemli kilit bir noktada bulunduğunu söyledi. 
Aysu Basri Akter, “Bu güzel kadro ile çok güzel şeyler yapmayı umuyorum. Yayıncılığa bağlı bir toplumda umarım çok güzel işler yaparız. Ülke çapında da önemli bir yayın görevini yerine getirmiş oluruz” diye konuştu. 

Aysu Basri Akter kimdir?

27 Ağustos 1978’de Lefkoşa’da doğdu. Lise eğitimini Türk Maarif Koleji, lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon-Sinema bölümünde tamamladı. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesi vardır.

Kıbrıs FM’de başladığı meslek kariyerinde, Kıbrıs TV’de ana haber sunuculuğu, program yapımcılığı ve Kıbrıs Gazetesi’nde köşe yazarı olarak sürdürdü.

Kıbrıs Fm’de ardından da Kanal Sim’de müdürlük görevinde bulunan Aysu Basri Akter, Yenidüzen Gazetesi’nde de köşe yazarlığı yaptı.

Gazete360 isimli internet gazetesini kuran ve Genel Yayın Yönetmenliği’ni sürdüren Aysu Basri Akter, Genç TV’de de program yapımcılığı görevinde bulundu.

Çeşitli uluslar arası programlara katılan Aysu Basri Akter, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)  Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Aysu Basri Akter, evli ve iki çocuk annesidir.

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