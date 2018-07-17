banner107
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
28 0
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
21 0
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
50 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
483 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
52 0
Tarkan baba oldu
Tarkan baba oldu
90 0
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
45 0
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
53 0
banner82
banner147

BRT Müdürü Özkurt istifa etti

banner27

BRT Müdürü Özkurt istifa etti
banner137

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu  (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt görevinden istifa etti. 
Özkurt’un, istifa yazısını bugün Başbakan Tufan Erhürman’a gönderdiği bildirildi. 
Özkurt istifa yazısında şu ifadeleri kullandı: 
“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na atandığım ilk günden itibaren, hiçbir siyasi görüşe bağlı kalmadan ülkemin çıkarları ve değerlerini ön planda tutarak, görevimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Hükümet değişikliği ile birlikte görevden alınacağım söylentileri hep gündemde oldu. Sizin ve yakın çevrenizin de aynı konuyu birçok kere dillendirdiğinizi ve konuyla ilgili bir arayış içine girdiğinizi duyuyorum. Konuyla ilgili söylentileri ortadan kaldırmak ve önünüzü açmak amacıyla, bugünden itibaren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndaki görevimden istifa ettiğimi bilgilerinize saygılarımla arz ederim.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.