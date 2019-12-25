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BRT, 56 yaşında

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, bugün 56’ncı yaşını kutlayacak.

BRT, 56 yaşında

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt BRT’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkü'nün cesaret ve kahramanlıklarının, 56 yıl önce bugün "Bayrak" olup Kıbrıs semalarında duyulduğunu vurguladı. 

Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun gelinen noktada 3 televizyon kanalı, 6 radyo ve yeni medya uygulamalarıyla Kıbrıs Türkü’ne yakışır şekilde hizmet vermeye çalıştığını kaydetti. 

BRT’nin kamu kaynaklarını kullanarak ve bir kamu hizmeti olarak yayıncılık yaptığına dikkat çeken Meryem Özkurt, “En doğru bilgiyi, en hızlı biçimde ulaştırma telaşındayız” dedi.

Basın ve medyanın toplum üzerindeki rolünü ve sorumluluklarını önemsediklerini, bu amaçla ve modern demokrasinin bir gereği olarak tüm sosyal, siyasal ve ekonomik katmanların seslerini duyurabilmeleri için imkan sağladıklarını anlatan Özkurt, bu yöndeki özel çalışmaları arttırdıklarını belirtti.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt  “Tüm çabamız; profesyonel bilgi, beceri ve yetenek noktasında BRT olarak daha iyi yerlerde olmaktır.” ifadesini kullandı.

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