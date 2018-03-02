Böyle vicdansızlık olmaz

Ülkemizde faaliyet gösteren Ajans Cyprus isimli haber sitesinin özel haberine göre, 17 yaşında ki Mustafa Barış Polat isimli kaçak çalıştırılan çocuk işçinin sol orta parmağı koptu..

Skandallar zinciri olarak görülen olay, henüz reşit olmayan 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat, ailesi Şanlı Urfa’da yaşayan 9 kardeşten biri… 3 ay önce Adaya gelmiş ve cep harçlığı birktirmek,para kazanmak için günlük işçi olarak bir takım işlerde çalışmış…

Yine gündelik bir iş için hiç tanımadığı biri tarfından, Alayköy’de İmparator adlı gece kulübünün içinde yapımı gerçekleştirilen bar inşaatında çalışmaya gitti…

Mustafa Barış Polat el arabası ile taşıma yaptığı esnada arabanın devrilmesi sonucu faayans ile araba arasında kalmak suretiyle sol elinin orta parmağının kopmasına neden oldu..

Ve skandallar zinciri başlıyor…Hastaneye Bırakıp Kaçıyorlar…

İmparator Gece Kulübündeki inşaatta çalıştırılmak üzere 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat’ı çalışmaya götüren şahıs Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bırakıp kaçıyor!!!

Daha sonra İmparator Gece Kulübü sahibi hastaneye geliyor , parmağı kopan çocuğun cebine bir miktar para koyarak özür dileyerek olayın kapatılmasını istiyor…

Lefkoşa Dr.Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Doktoru A.A tarafından ise Çocuğun kopan parmağının yerine dikilemeyeceğini belirterek o bölgeye dikiş atıp yarayı kapatarak; “sen buraya hiç gelmedin, bizde görmedik” deniliyor ve evine gönderiliyor…

Skandal bununla da bitmiyor!!!

Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesine götürülen Mustafa Barış Polat’ yapılan müdahalenin ardından evine gönderiliyor…

Polat’ın Hastane Raporu ise Girne Akçiçek Hastanesi tarafından hazırlanıyor ve lefkoşa’ya gönderiliyor…

polat, olay sabahı yapılan operasyonun akşamı ise kopan parmağındaki aşırı kanama yüzünden rahatsızlanarak Girne Akçiçek hastanesi acil servisine götürülüyor….….

Soruyoruz..!!!

2001 doğumlu 17 yaşındaki bu çocuğu çalıştırmak suç değilmi? kopan parmağının hayat boyunca üzerinde ruhsal bozukluğa neden olmayacak mı?

Hastane Polisi neden iş kazası soruşturmasını yapıp gerekli ifadeyi alarak kayıt altına almadı…

Müdahaleyi yapan Doktor kimi koruyor ve neden; “sen buraya hiç gelmedin,bizde seni görmedik” gibi bir cümle kuruyor!!!

İmparator Gece Kulübü İle Hastane Doktoru arasında ki ilişki nedir?

Çalışma Bakanlığı içinden bilgi akışımı sağlanıyor ? Nüfuslu kişileri birilerimi koruyor?

Gelen iddialar bununla da bitmiyor… çocuğun hastane kayıtlarına Girne Akçiçek Hastanesine görülmesi ile birlikte sonradan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kayıtlarına geçtiği iddia ediliyor.

Hastaneye giderken yanında herhangi bir kimliği olmayan çocuğun kimlik bilgileri Lefkoşa Devlet Hastanesine kim yada kimler tarafından iletildi?

Hastane kayıtlarına saat kaç gibi geçildiği akıllarda soru işareti bırakıyor

Elimize ulaşan bilgilere göre ise parmağı kopan işçi çocuğu hastaneye bırakıp kaçan şahsın yakalandığı, olayın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü nün bilgisi dahilinde olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi..

Kaynak: Ajans Cyprus/ÖZEL