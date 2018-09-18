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“Böyle kriz yönetilmez”

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UBP milletvekili Tatar, hükümetin sessiz sedasız döviz mevduat stopaj oranlarını yüzde 80 artırarak yüzde 18’e yükselttiğini söyledi ve “Merkez Bankası’nın dahi haberi yok. Böyle kriz yönetilmez, böyle hükümet edilmez” dedi

“Böyle kriz yönetilmez”
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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, hükümetin sessiz sedasız

döviz mevduat stopaj oranlarını %80 artırarak %18’e yükselttiğini belirtti.

Tatar, Merkez Bankası’nın dahi haberi olmadığını söyleyerek, “Bu kriz ortamında kredi maliyetlerini de olumsuz yönde etkileyecek bir karardır” dedi.

Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, ‘’Böyle kriz yönetilmez, böyle hükümet edilmez. Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’nin görüşlerini almadan döviz cinsinden mevduatlara uygulanan stopajı yüzde 80 artırarak yüzde 18’e çıkarılmasının hata olduğunu” vurguladı. Tatar, açıklamasında şunları kaydetti: 
“sağlıklı kararlar almaktan iyice uzaklaşan hükümet bu kez de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeklerini göz ardı ederek döviz cinsinden mevduatlara uygulanan stopajı anormal bir oranda artırmıştır. Mevcut krizin bu tip “ ben yaparım olur “ mantığı ile alınacak kararlarla aşılması mümkün değildir. Dolayısı ile hükümet bu yanlış adımını derhal düzeltmelidir. Unutulmamalıdır ki, KKTC kendi ayrı devlet yapısı içinde ekonomisinin özel koşullarında bazı dengelere sahiptir ve bu dengelere önem atfedilmelidir. Bu krizi piyasanın dengelerini bozarak, keyfi ve günübirlik kararlarla aşamayız. Yatırım ve iş dünyasının güvenini sarsarak ve azaltarak işlerin daha da kötüleşmesine yol açmak büyük hatadır. 
3 hafta kadar önce yine keyfi bir kararla kira ödemelerinde stg kuru sabah 5,20 bilahare gelen tepkilerden sonra 6,30’a yükseltilmişti. Daha sonra sadece konutlar için olduğu açıklanmıştı
Bu kriz ekonomik akıl ve KKTC gerçeklerinin iyi analiz edilmesi ve bunlara bağlı üretilecek çok katılımcı kararlarla aşılabilir. Bugünkü hatadan derhal dönülmelidir.”

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