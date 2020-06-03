Böyle görev yeri mi olur?

Orman yangınlarına anında müdahale için oluşturulan Yangın Hazır Kuvvet ekiplerinden biri olan Küçükerenköy’deki ekibin görev yaptığı bekleme noktasının yıkılmaya yüz tutmuş hali burada görev yapanları isyan ettiriyor

Ülkemizde orman ve arazi yangınlarına en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve ormanlarda yapılacak gayri yasal çalışmaların önüne geçilmesi için Tarım Bakanlığı tarafından oluşturulan ve her yıl Mayıs ayı başından Ekim ayı sonuna kadar görev yapan Yangın Hazır Kuvvet ekipleri ve Yangın Kule Gözcüleri görev yaptıkları yerlerdeki koşullardan dolayı şikayetçiler.

Özellikle yangınlara ilk anda müdahale edilmesi için oluşturulan Yangın Hazır Kuvvet ekiplerinin görev yaptığı yerlerin çok kötü koşullarda olduğu için her an büyük bir kaza yaşama tehlikesi ile karşı karşıya olduklarından dolayı tedirginlik içinde görev yaptıkları bildirildi.

BAKIMSIZ VE ESKİ BİNA

Bize ulaşan Küçükerenköy Yangın Hazır Kuvvet ekipleri 3 yıldır bu bekleme yeri diye adlandırılan fotoğraftaki Kuzey sahil şeridindeki Küçükerenköy köyü içindeki eski otel binasında görev yaptıklarını belirterek “Biz burada yaklaşık 6 ay boyunca haftada yedi gün 24 saat görev yapıyoruz. Ancak binanın çok eski ve bakımsız olması nedeniyle adeta canımız avcumuzda burada görev yapıyoruz” dediler.

Yangın Hazır Kuvvet ekibi çalışanları ayda 360 saat çalıştıklarını ifade ederek “Çalışma saatlerimiz 24 saat nöbeti 24 saat boş şeklinde. Buna karşılık asgari ücret alıyoruz. Ancak kaldığımız yeri görüyorsunuz. Yani insan kalır mı burada?” diyerek isyanlarını dile getirdiler.

SÖZ VERİLDİ AMA BİR CİVİ BİLE ÇAKILMADI

Geçtiğimiz yıl bu görev yaptıkları bekleme yerlerinin durumu ile ilgili şikayetlerini bakanlığa ilettiklerini onlarında kendilerine gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü verdiklerini ancak üzerinden bir yıl geçmesine karşın bir civi çakılmadığını belirten Yangın Hazır Kuvvet ekibi çalışanları “Her an binanın çökeceği endişesiyle görev yapıyoruz. İlla ki birilerinin canının yanması mı lazım da buralara müdahale edilsin” diye konuştular.

ÇAĞDIŞI VE SAĞLIKSIZ BİR BİNA

Fotoğraflarda görüldüğü gibi her tarafın döküldüğü, nem ve rutubetten dolayı yıkılmaya yüz tutmuş, çağdışı ve sağlıksız koşullardaki bu binada hayvanların bile kalmasının sakıncalı olduğunu söyleyen Yangın Hazır Kuvvet ekibi çalışanları yetkilileri göreve davet ettiler.