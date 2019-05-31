Böyle duyarsızlık kabul edilemez

Ülkemizde her geçen gün bozulan karayolları nedeniyle isyan noktasına gelen sürücüler ve vatandaşlarımız, yolların yeniden asfaltlanmasını beklerken, neredeyse bir kamyonluk asfaltın yol kenarına dökülmesi vatandaşları adeta çıldırttı.

Bir vatandaşımızın sosyal medya hesabından paylaştığı Girne –Esentepe anayolu üzerinde yol kenarına dökülmüş olan asfalt fotoğrafları bu fotoğrafları görenleri adeta isyan ettirdi.

Girne-Esentepe anayolunun Alagadi Kavşağı yakınlarındaki sabit radar karşısında yol kenarında doğaya dökülen bir kamyon asfaltın neden yollarda oluşan çukurları doldurmak için kullanılmadığını sorgulayarak isyan eden vatandaşlarımız, bu asfaltı yol kenarına dökenin özel şirkete ait bir kamyon mu yoksa Karayolları Dairesi’ne ait mi olduğunu sorguladılar.

Ülkemizdeki yolların adeta köstebek yuvasına dönerken, bu asfaltın yol kenarına dökülmesinin akıl mantık işi olmadığını ifade eden vatandaşlarımız üstelik doğa harikası bir bölgeye böyle bir çirkinlik yapılmasının ise hiç kabul edilir bir olay olmadığını sözlerine eklediler.