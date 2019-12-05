Böyle bir İmar Planı’na hayır diyoruz

Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve DAÜ Rektörlüğü, Gazimağusa-İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı taslağına karşı çıktı. Taslağın çağdaş planlama ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı

Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) Başkanı Şebnem Önal Hoşkara ve DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı Gazimağusa-İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı taslağı hakkında dün DAÜ Rektörlüğünde açıklamada bulundular.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, konuyla ilgili şöyle dedi:

“Planın revizyondan önceki haliyle ilgili olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi adına raporu değerlendirip görüşlerimizi bildirmiştik ancak bu görüşlerin revizyonda hiç dikkate alınmadığını, ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ilk plan taslağında ayrılmış olan üniversite arazisinin yanlış olması nedeniyle plandan çıkarılarak şuan ki planda hiç yer ayrılmamış olduğunu üzülerek belirtmek isterim. Bu planla ilgili olarak, Rektörlüğümüz, Mimarlık Fakültesi Elemanları ve Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi yaptıkları ortak çalışmalarda planın bugünkü haliyle birçok sorunları olduğunu tespit etmiş bunları sizlerle paylaşmak ihtiyacı duymuştur”

Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) Başkanı Şebnem Önal Hoşkara ise açıklamasında şöyle dedi:

“Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi olarak ülkesel fizik planda Üniversitemiz doğrudan bir aktördür çalışmalar için ne yazık ki bu süreç içinde çeşitli şekillerde katkı konulmaya çalışılsa da Üniversitemiz doğrudan bir paydaş olarak yer almamıştır. Söz konusu plan bu kapsamı ile ne bir imar planı nede bölge planı özelliğini tam olarak taşımamaktadır. Bu anlamda çağdaş planlama ilkelerine ve plan içeriklerine aykırı nitelikler sergilemektedir. Hazırlandığı şekliyle plan raporu son revizyon önerisi bir imar planı raporundan çok emirname, klavuz birçok bilgiyi içermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ülkesel fizik planı Gazimağusa-İskele gelişme bölgesi olarak isimlenmiş alanın içinde tüm yerleşimler bütünmüş gibi tek bir imar planıyla sağlıklı bir biçimde planlaması mümkün değildir. Bu durum plan ile ilgili yerleşim yerlerindeki doğru ve tutarlı olsalar bile yerleşim ölçeğinde eksik kalmaktadır. Mevcut şekliyle plan ortaya koyduğu vizyon ulaşmaya sağlayacak yaklaşımı plan kararlarını ve stratejileri kapsayamamıştır. Gazimağusa’nın İskele’den daha üst kademede bir kent olması kararına rağmen Gazimağusa-İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nda kent merkezleri faaliyet koridorları gibi kararlar ile İskele Gazimağusa’nın önüne geçmiştir. Planın hazırlanma sürecinde Gazimağusa kentinin bir parçası olan Kapalı Maraş ile ilgili herhangi bir öngörü ortaya konmamış Kapalı Maraş ile ilgili senaryolar üretilmeden ve Kapalı Maraş yokmuş gibi davranılarak plan hazırlanmıştır. Gazimağusa’nın 2040 yıllara kadar ki 20 yıllık gelişmesini düzenleyecek olan planın Maraş’ı yok sayması kabul edilebilir bir nitelik değildir. Burada Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak ve Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi olarak önerimiz Gazimağusa-İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın gerek içerik gerekse şekilsel olarak ciddi bir revizyona götürülmesidir. Vizyon amaç ve hedefleri sağlayacak şekilde yeniden ele alınması, yalnızca kat yükseklikleri gibi yoğunlukları düzenleyen plan emirname uygulama klavuzu karışımı mutat yapısından kurtarılmasıdır. Plan yukarıda belirtilen gerçekler doğrultusunda Gazimağusa-İskele ve Yeniboğaziçi için ayrı ayrı bölümler oluşturularak yalnızca gelişme alanı arazi kullanım kararları ve yapılaşma kural ve koşullar değil, gerekli tüm bölümleri haritalar eklenerek ve fazlalıklardan arındırılarak gerçek kent planlarına dönüştürülmelidir. Bu revizyon sürecinde ülkesel fizik plan kapsamında resmi aktör olarak belirlenmiş olan Üniversitemizin ilgili birim ve uzmanları gereken tüm desteği aktif olarak vermeye hazırdır. Bu anlamda ilgili dairesi tekrardan planı elden geçirmeye davet ediyoruz yapılan çalışmalar içinde tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu iradeyi koymakta aslında önemli bir başlangıçtır. İçin büyük çoğunluğu yapılmıştır. Yeniden geçirilerek daha olumlu bir sonuca ulaştırılacaktır. Gazimağusa-İskele ve Yeniboğaziçi bölgesi olarak daha yaşanabilir daha sağlıklı kentlerde yaşamayı hak ediyoruz. Üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazırız”