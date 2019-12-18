banner255
banner69
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
33 0
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
449 0
 
31 0
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
192 0
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
45 0
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
24 0
Başkentte Kaymaklı farkı
Başkentte Kaymaklı farkı
147 0
banner355

Borcu olan belediyelerle protokol imzalandı

banner27

Borcu olan belediyelerin depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller; Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili belediyeler arasında imzalandı.

Borcu olan belediyelerle protokol imzalandı


Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bir süredir Maliye Bakanlığı’nda, borcu olan belediyelerle imzalanan protokollere geçtiğimiz gün, sırasıyla Akdoğan, Lefke, Esentepe, İnönü, Büyükkonuk ve Geçitkale Belediyeleri imza atarken, dün de Paşaköy Belediyesi ile protokol imzalandı. 
Açıklamada, imzalanan protokollerle; borcu olan tüm belediyelerin, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılması yolunda önemli bir adım atıldığı kaydedildi.
Maliye Bakanlığı’nda imzalanan protokollere, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve belediye başkanları imza koydu. İmzalanan tüm protokollerde, Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan da hazır bulundu. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.