Borçlunun eş ve yakınlarına da haciz gelebilir

TDP, Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’yla ilgili Meclis’e öneri sundu. TDP Başkanı Özyiğit, borcunu ödemeyenlerle, borcunu ödeyemeyenlerin aynı kategoriye konulduğunu ve borçlu kişinin eşi ve yakınlarının para ve mallarına haciz getirilme durumunun ortaya çıktığını kaydetti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’yla ilgili Meclis’e öneri sundu.

TDP basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP, 28 Ekim 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası ile ilgili Meclis’e değişiklik önerisi sundu.

Açıklamada, öneri TDP Milletvekilleri Cemal Özyiğit’in, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler’in imzalarıyla Meclis Başkanlığı’na iletildiği kaydedildi.

Değişiklik önerisinin ivediliğinin bugün Meclis’te görüşülerek oylanacağı belirtildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 28 Ekim 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nda değişiklik yapılabileceği yönünde bir anlayış olduğunu belirterek, bu çerçevede bir öneri paketi hazırlayarak Meclis’e sunduklarını kaydetti.

Kamuoyunda haciz yasası olarak bilinen Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle TDP olarak 27 Ocak 2020’de Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladıklarını anımsatan Özyiğit, dava sürecinin devam ettiğini, bir yandan da Meclis’te bu değişiklikleri görüşerek yasada iyileştirmeler yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

Özyiğit, “İlgili yasada var olan yanlışlıkları, eksiklikleri ve yaratacağı mağduriyetleri gidermek adına uğraş vermekteyiz. Bir yandan Anayasa Mahkemesine dosyaladığımız davanın takibini yaparken, diğer yandan da Meclis’te bu düzeltmeleri yapmaya çalışacağız.

Hangisi daha önce tamamlanırsa toplum yararına bunun takipçisi olacağız, umarız fikir birliği ile bu değişiklikleri yapabiliriz” dedi.

“BORÇLUNUN EŞ VE YAKINLARINA DA HACİZ GELEBİLİR”

Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası konusunda bir “Nasıl olsa af çıkacak” deyip borcunu ödemeyenlerle, borcunu ödeyemeyenlerin aynı kategoriye konulduğunu kaydeden Özyiğit, borçlu kişinin eşi ve yakınlarının para ve mallarına haciz getirilme durumunun ortaya çıktığını kaydetti.

Sadece borçlu değil borçluyla müşterek hesabı olan kişilerin hesaplarının incelenip, parasına el konulması, mahkeme veznesine konulması gibi uygulamaların önünün açıldığını kaydeden Özyiğit, ispat külfetinin tamamen yer değiştirdiğini, yasayla birlikte iddia edenin değil hakkında iddia olanın ispat etmesi gerekliliğinin ön görüldüğünü ifade etti.

Yasanın bunlar gibi daha başka sıkıntı yaratacak maddeler içerdiğini belirten Özyiğit, amaçlarının tüm bunları giderecek değişiklikleri yaparak insanların haksız yere mağduriyet yaşamasını önlemek olduğunu ifade etti.