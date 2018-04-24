Bölünme lüksümüz yok

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Türklerin her zaman haklarını koruma, eşitlik, özgürlük ve güven içinde yaşama peşinde olduğunu kaydederek, “Bugün yine aynı noktadayız. Yine haklarımızın ötesinde bir şey talep etmiyoruz” dedi

“Rum liderliği nerede duracağını bilmiyor”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğer ada bugün bölünmüş noktadaysa bunu nedeni nerede durması gerektiğini bilemeyen Rum liderliğinin yarattığı durumlardır” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türklerin her zaman haklarını koruma, eşitlik, özgürlük ve güven içinde yaşama peşinde olduğunu kaydederek, “Bugün yine aynı noktadayız. Yine haklarımızın ötesinde bir şey talep etmiyoruz” dedi.

Rum liderliğinin uzun yıllar büyük yanlışların peşinde koştuğunu, nerede durması gerektiğini bilemediğini belirten Akıncı, “Eğer ada bugün bölünmüş noktadaysa bunu nedeni nerede durması gerektiğini bilemeyen Rum liderliğinin yarattığı durumlardır” şeklinde konuştu.

“Bu adada barış ve huzur içinde yaşmak istiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir uyarıda bulunarak, “Bu topraklarda makul olanı ararken, bunun peşinden koşarken bir noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu süreçte bölünme, birbirimizle didişme lüksümüz yok” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi’nin Çağlayan Park’ta düzenlediği “23 Nisan Çocuk Şenliği”ne katılarak burada bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin laikliği, demokratikliği, çağdaşlığı Atatürk’ten ilham alarak kendisine rehber edindiğini de vurgulayan Akıncı, “Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

Akıncı, söze çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başladı.

Mustafa Akıncı böyle cıvıl cıvıl bir ortamda çocuklarla bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek, “Çocuklar için barış ve huzur, özgür bir gelecek, daha iyi, daha kaliteli bir hayat istiyoruz. Bunun da koşullarını yaratmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de bıkmadan, usanmadan, çalışacağız” şeklinde konuştu.

Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de Meclis’i açtığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temelinin buraya dayandığını söyleyen Akıncı, şöyle devam etti:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı zafere götürürken Meclis’le birlikte hareket etti. Yani halkıyla birlikte hareket etti. ‘Sadece ben varım, ben bu işi götürürüm’ demedi, o mücadele yıllarını Türk halkının bağırdan çıkan Meclisi ile birlikte götürdü. Bu son derece önemlidir. Ve böylesi bir günü Türk çocuklarıyla birlikte dünya çocuklarına da armağan etti.”

Mustafa Kemal’in misak-ı milli sınırlarını çizdiğini de hatırlatan Akıncı şunları ekledi:

“Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük mücadelesinin sonunda kendi doğduğu yer olan Selanik’i bile sınırların dışında tutma yürekliliğini gösterebilmiş, Büyük Önder olma karakterini orada ortaya koyabilmiştir. Nerede durması gerektiğini bilebilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük yapan zaten budur. Bunu bir ilkenin uğruna yapmıştır. Savaştan sonra barışın da gerekli olduğunu, yurtta barışın dünyada barışın vazgeçilmez bir ilke olduğunun bilinci içinde bunu yapabilmiştir.”

Osmanlı imparatorluğu döneminde yaşanmışlıklardan hareket eden Mustafa Kemal’in çağın gereklerini dikkate aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı,“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘din başka, devlet işleri başka’ diyebilmiş, laiklik ilkesini, çağdaş uygarlık ilkesini temel ve değişmez ilke olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine kazımıştır” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin 1920’lı yıllardan itibaren Atatürk’ün ilkelerini içselleştirdiğini belirten Akıncı, “Laikliği, demokratikliği, çağdaşlığı Atatürk’ten ilham alarak kendimize rehber edinmiş bir toplumuz. Bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen ve “Bu adada barış ve huzur içinde yaşmak istiyoruz” diyen Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Rum toplumunun liderliği, uzun yıllar büyük yanlışların peşinde koştu. Nerede durmaları gerektiğini bilemediler. Bu adada ortak, eşit bir yaşam yerine, tüm adayı Yunanistan’a bağlamak istediler, Enosis emellerinin ardından koştular. Eğer ada bugün bölünmüş bir noktadaysa bunu nedeni nerede durması gerektiğini bilemeyen Rum liderliğinin yarattığı durumlardır. Biz Kıbrıslı Türkler olarak hep haklarımızı korumanın peşinde olduk. Bu topraklarda, eşit, özgür insanlar olarak adil ölçüler içinde ve çözümü makul olanda aradık. Bugün yine aynı noktadayız. Yine haklarımızın ötesinde bir şey talep etmiyoruz. Yine bu adada eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşama peşindeyiz.”

Bu topraklarda makul olanı ararken, bunun peşinden koşarken bir noktada çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Akıncı şöyle konuştu:

“Bizim içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte, bölünme lüksümüz yoktur. Bizim bu gidişat için de birbirimizle didişme lüksümüz yok. Son günlerde bir takım spekülasyonlar yapılıyor, bir takım söylemlerde bulunuluyor. Böylesi bir günde bunlara değinmek istemezdim ama konuya verdiğim önem nedeniyle böylesi bir günde dahi bunun altını çizmeden edemedim.”

Akıncı’ya etkinlikte eşi Meral Akıncı da eşlik etti. Etkinliğe yürüyerek gelen Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’na da yürüyerek döndü.

Cumhurbaşkanı, hem yolda hem de etkinlikte kendisiyle anı fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı.