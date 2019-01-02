Boltaşlı'da köprü çöktü yol kapandı

İskele Karpaz bölgesinde aşırı yağış hayatı olumuz etkiliyor. Köprü ve yollarda çökmeler nedeniyle bazı yollar kapandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele bölgesinde meydana gelen aşırı aşırı yağış nedeniyle, Boltaşlı'dan deniz sahiline ve ağıllar bölgesine giden yolda köprünün yıkılması sonucu yol kullanılamaz duruma geldi.

Ayrıca Derince- Adaçayı köyleri arasında kalan yol, taş ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.