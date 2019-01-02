banner237
Yılın ilk bebekleri iki kız
Yılın ilk bebekleri iki kız
34 0
Göçmenköy yıldızların peşinde
Göçmenköy yıldızların peşinde
377 0
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
27 0
Esentepe'de 2 ayrılık
Esentepe'de 2 ayrılık
191 0
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
18 0
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
25 0
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
89 0
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
55 0
banner82

Boltaşlı'da köprü çöktü yol kapandı

banner27

banner210
Boltaşlı'da köprü çöktü yol kapandı
banner215

İskele Karpaz bölgesinde aşırı yağış hayatı olumuz etkiliyor. Köprü ve yollarda çökmeler nedeniyle bazı yollar kapandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele bölgesinde meydana gelen aşırı aşırı yağış nedeniyle, Boltaşlı'dan deniz sahiline ve ağıllar bölgesine giden yolda köprünün yıkılması sonucu yol kullanılamaz duruma geldi. 
Ayrıca Derince- Adaçayı köyleri arasında kalan yol, taş ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.