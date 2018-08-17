Bolibif rafları boşaldı

Özellikle Zwan bolibif fiyatlarında birçok marketin fahiş denilecek şekilde zam yapması sonrasında mBu arada KKTC’de bir markette 200 gr Zwan bolibief 8.75 TL’den satılırken, Güney’deki marketlerdeki aynı marka bolibif fiyatıyla neredeyse aynı olduğu görüldü. Zira 1.34 Euro’dan satılan 200 gram Zwan bolibief TL karşılığı ise 8.85 TL’ye denk gelmekte olduğuna dikkat çekildiakul fiyatlarda zam uygulayan marketin raflarında tükenmekte olduğu görüldü
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.