Bolibif rafları boşaldı

Dövizdeki hızlı yükseliş sonrasında bazı marketler birçok ürüne okkalı zamlar yaparken, bazıları ise makul ölçüde zam yapınca vatandaşlar da uygun fiyatlı satış yapan marketlerden alışveriş yapmaya yöneldi. Bu nedenle bazı ürünler raflarda tükendi.

Özellikle Zwan bolibif fiyatlarında birçok marketin fahiş denilecek şekilde zam yapması sonrasında mBu arada KKTC’de bir markette 200 gr Zwan bolibief 8.75 TL’den satılırken, Güney’deki marketlerdeki aynı marka bolibif fiyatıyla neredeyse aynı olduğu görüldü. Zira 1.34 Euro’dan satılan 200 gram Zwan bolibief TL karşılığı ise 8.85 TL’ye denk gelmekte olduğuna dikkat çekildiakul fiyatlarda zam uygulayan marketin raflarında tükenmekte olduğu görüldü