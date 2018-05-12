banner107
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
26 0
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
157 0
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
23 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
359 0
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
220 0
Doğancı yolu yarıladı
Doğancı yolu yarıladı
103 0
Gözler son biletlerde olacak
Gözler son biletlerde olacak
192 0
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
179 0
banner82
banner147

Bölgedeki kaza nedeniyle Akdoğan'daki etkinlik ertelendi

banner27

Gençlik Dairesi’nin Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Akdoğan’da yapılması planlanan organizasyonunun, Gaziköy - Ercan yolundaki ölümlü kaza sebebiyle ileriki bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Bölgedeki kaza nedeniyle Akdoğan'daki etkinlik ertelendi
banner137

   

Başbakan Tufan Erhürman’ın da bu akşam saat 20.00’de katılması planlanan etkinlik, Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor Merkezi’nde 16.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşeceği açıklanmıştı.
Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili başsağlığı dileklerinde de bulunuldu.
Gaziköy - Ercan anayolunda bu sabah saat 07.45’te meydana gelen trafik kazasında, Gaziköy’de sakin 36 yaşındaki Meryem Çakır yaşamını yitirmiş, karşı aracın sürücüsü 28 yaşındaki Ali Özbey ise yaralanmıştı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.