Bölgedeki kaza nedeniyle Akdoğan'daki etkinlik ertelendi

Gençlik Dairesi’nin Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Akdoğan’da yapılması planlanan organizasyonunun, Gaziköy - Ercan yolundaki ölümlü kaza sebebiyle ileriki bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Başbakan Tufan Erhürman’ın da bu akşam saat 20.00’de katılması planlanan etkinlik, Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor Merkezi’nde 16.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşeceği açıklanmıştı.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili başsağlığı dileklerinde de bulunuldu.

Gaziköy - Ercan anayolunda bu sabah saat 07.45’te meydana gelen trafik kazasında, Gaziköy’de sakin 36 yaşındaki Meryem Çakır yaşamını yitirmiş, karşı aracın sürücüsü 28 yaşındaki Ali Özbey ise yaralanmıştı.