Boğaziçi köyü solar sistemle aydınlanacak

İskele Belediyesi kendine bağlı köylerdeki alt yapı eksikliklerini gidermeye devam ediyor.

Araç sürücüleri ve yürüyüş yapanlar başta olmak üzere, Boğaziçi Köyü’nde yaşayan herkesi tedirgin eden karanlık yol devri bitecek. İskele Belediyesi, Boğaziçi Köyü girişini solar (güneş) enerjili sokak aydınlatması ile aydınlatacak. İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapımına başlanan solar enerji sisteminin ay sonunda devreye girmesi planlanıyor.

İskele Belediyesi Elektrik Birimi ve İnşaat Birimi tarafından çalışmaları başlanan solar (güneş) enerjili sokak aydınlatması, köy halkına rahat bir nefes aldıracak.