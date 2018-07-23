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Boğaz Piknik Alanı’ndan 130 büyük poşet dolusu çöp

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Girne Belediyesi temizlik şubesi ekipleri, Girne Boğaz Piknik Alanı’nda yaptıkları temizlik çalışmasında yaklaşık 130 büyük poşet dolusu çöp topladı

Boğaz Piknik Alanı’ndan 130 büyük poşet dolusu çöp
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Girne Belediyesi temizlik şubesi ekipleri, Orman Dairesi’nin tasarrufunda bulunan Girne Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik çalışması yaptı ve yaklaşık 130 büyük çöp poşeti dolusu çöp topladı. 
Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, toplanan çöp poşetlerinin, küçük bir kamyoneti doldurduğu ifade edildi.


GÜNGÖRDÜ: “EĞİTİM VE FARKINDALIK YARATILMALI”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, Girne Belediyesi olarak Boğaz Piknik Alanı ve Girne-Lefkoşa Anayolunda sürekli temizlik çalışması yapıldığını belirterek, “vatandaş çöpünü yere atsın işçiler temizlesin” düşüncesinin doğru olmadığını söyledi. 
Güngördü, piknik alanını temiz bulmak isteyenlerin, piknik yaptıktan sonra çöpünü mutlaka poşete koyması ve çöp konteynerlerine atması gerektiğine dikkat çekti. Güngördü, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılarak vatandaşın çevreye karşı duyarlılığının artırılabileceğine işaret ederek, daha önce bölgede bildiri dağıttıklarını da hatırlattı.

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