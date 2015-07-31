BM'den liderlere çağrı: 'Daha fazla iş yapın'

BM Güvenlik Konseyi, adadaki iki tarafa, çözüm için bugünkü fırsatı kararlılıkla değerlendirme çağrısı yaparken, iki lideri de temel konularda uzlaşıya varılması için daha fazla iş yapmaya...

BM Güvenlik Konseyi, adadaki iki tarafa, çözüm için bugünkü fırsatı kararlılıkla değerlendirme çağrısı yaparken, iki lideri de temel konularda uzlaşıya varılması için daha fazla iş yapmaya davet etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta bulunan barış gücünün görev süresini 31 Ocak 2016'ya kadar uzattı.

Önceki gece oy birliği ile kabul edilen karar metninde, Ada'da müzakerelerin tekrar başlaması ve olumlu atmosferde sürmesi nedeniyle duyulan memnuniyet dile getirildi.

Taraflardan henüz çözüm bulunamayan temel meselelere yoğunlaşmaları istenerek, mevcut durumun sürdürülemeyeceği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi iki taraf arasında yeni geçiş kapılarının açılması gibi güven artırıcı önlemlerin uygulanmasını da önerdi.

Alithia gazetesi, BMGK’nin adadaki iki tarafa, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunmasının garanti altına alınması için bugünkü fırsatı kararlılıkla değerlendirme çağrısı yaparken, iki lideri de temel konularda uzlaşıya varılması için daha fazla iş yapmaya davet ettiğini yazdı.

Habere göre BMGK, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının hızlandırılması çerçevesinde, kayıplar konusuna müdahil olan tüm tarafları katkıda bulunmaya çağırdı.

BMGK, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, temel konularda uzlaşı sağlanması için daha fazla çaba göstermeleri ve teknik komitelerle birlikte, Kıbrıslıların günlük hayatının iyileştirilmesi hedefiyle işbirliği yapmaya devam etmeleri çağrısı yaptı.

Müzakerelerle ilgili genel atmosferin iyileştirilmesi gerektiğini de belirten BMGK, vatandaşın da sürece, duruma göre katılımının artırılması gerektiğine işaret etti.

BMGK, Güven Yaratıcı Önlemler’in uygulamaya konması ve bu önlemlerin, askeri güven yaratıcı tedbirler ve yeni geçiş kapılarının açılması da dahil, hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya varılmasını talep etti.

BMGK, Kıbrıs Türk tarafı ile Türk kuvvetlerine, “Strovilia” (Akyar) bölgesinde 30 Haziran 2000 tarihinden önce var olan askeri statükoyu yeniden tesis etme çağrısında da bulundu.

Taraflara, ara bölgedeki mayınların temizlenmesi sürecinin kolaylaştırılması ve mayın imha uzmanlarının bölgeye erişimine izin verilmesi çağrısı yapan BMGK, mayın imha operasyonlarının artırılmasını talep etti.