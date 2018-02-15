BM’den en ‘gerginliği azaltın’ uyarısı

BM, Kıbrıs sularında hidrokarbon arayışı yüzünden gerginliğin bir kez daha artmasından üzüntü duyduğunu vurguladı ve tüm taraflara gerginliğin azaltılması için elinden geleni yapması çağrısı yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ın çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun yarar sağlaması çağrısını yineledi. Öte yandan Rum Yönetimi, Türkiye’yi BM’ye şikayet ederken, AB ise “Türkiye'nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyoruz” dedi. Türkiye ise bölgedeki donanmasını henüz geri çekmedi. ENI’ye ait sondaj gemisi, yoluna devam etmek için Türk savaş gemilerinin uzaklaşmasını beklerken, İtalya ise bölgeye firkateyn gönderme kararı aldı

Türkiye’den geri adım yok

Türkiye, Kıbrıs sularında yaşanan gerilimle ilgili AB’nin çağrısına rağmen geri adım atmıyor. Sondaj gemisi, yoluna devam etmek için Türk savaş gemilerinin uzaklaşmasını beklerken, İtalya ise bölgeye firkateyn gönderiyor

Rum basını Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin önceki günkü müdahalelerine rağmen geri adım atmadığına ve Doğu Akdeniz’deki hakları konusunda kararlı göründüğüne, BM ve AB’nin beklenen ölçüde tepki göstermediğine, yapılan müdahalelerin de sonuç vermediğine dikkat çekti.

Gazeteler, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin önceki gün, İtalyan ENI şirketinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini engellemeye son vermesi için TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na baskı yapmaya çalıştığı sıralarda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, ‘bizim için Afrin ne ise Ege ve Kıbrıs’taki haklarımız da odur’ açıklamasını öne çıkardı.

Fileleftheros Gazetesi haberi “Müdahaleler Boşa… Erdoğan Cesaretleniyor, Kıbrıs ve Yunanistan’ı ‘Akdeniz Afrin’i’ ile Tehdit Ediyor” başlığıyla manşete çekti.

Rum yönetiminin, Türkiye’ye yönelik diplomatik baskıların Saipem 12000’in 3’üncü parsele gidiş yolunu açması umudunu taşıdığına dikkat çeken gazete “Ancak gerek AB’nin gerekse BM’nin Türkiye’ye sözlü telkinde bulunmanın dışında bir şey yapma niyetinde veya havasında olmadığı görünüyor” ifadesine yer verdi.

Haberde önceki gün “İmia” (Kardak) kayalıklarında Türk ve Yunan teknelerinin çarpıştığı, bunun üzerine TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın Yunan dengi Aleksis Çipras’ı telefonla arayarak, yaşananların kasıtlı olmadığını söylediği belirtilirken o görüşmede Doğu Akdeniz’deki durumun da ele alındığını, Çipras’ın Yıldırım’a protestolarını ilettiği kaydedildi.

Gazete “Gecikme Saipem 12000’i Uzaklaştırmıyor” başlıklı haberinde İtalyan ENI şirketinin, Türkiye’nin Saipem 12000 sondaj gemisinin 3’üncü parselde girmesine izin vermemesi konusunda “sabır, perde gerisi faaliyetler ve Türkiye’ye dolaylı baskı” reçetesini uygulamakta olduğunu yazdı.

Haberde, ENI’nin, sondaj gemisinin yeni bir sondaj için Mart sonunda Fas’a gidecek olması dolayısıyla 3’üncü parseldeki sondaj takviminin daralmasından şimdilik endişe duyuyor görünmediği, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in önceki gün ENI CEO’su Claudio Descalzi ile 3’üncü parseldeki sondajla ilgili seçenekleri görüştüğü belirtildi.

Habere göre Lakkotripis “Supya” hedefinde geçen hafta başlaması gereken sondaj çalışmasında gecikme olsa da bu sondajın öncekilere göre daha sığ sularda yapılacağına dikkat çekti. Lakkotripis, önceki gün Meclis Ticaret Komitesi toplantısında komiteye 6’ncı parseldeki “Kalypso” hedefindeki sondaj sonuçları hakkında bilgi verdi. Rum Bakan, toplantının açık bölümünde “Şirketler gerçekten ortağımız gibi davranıyor ancak oluşan duruma birlikte bakmamız gerektiğini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Haberde 3 numaralı parsele girmesi engellendiği için Cumartesi gecesinden beridir Greko Burnu açıklarında duran Saipem 12000 sondaj gemisinin, yoluna devam etmek için Türk savaş gemilerinin uzaklaşmasını beklediği kaydedildi, “İtalyan hükümetinin önceki gün deniz kuvvetlerine, Doğu Akdeniz’e firkateyn göndermesi emri verdiği” de öne sürüldü.

Sondaj gemisinin kara ile ilk hava bağlantısının da önceki gün gerçekleştiği, Limasol limanı ile deniz bağlantısının ise “Vos Prime”, “Vos Prudence” ve “Cos Purpose” isimli yardımcı gemiler vasıtasıyla kesintisiz devam ettiği belirtildi.

İlk hava bağlantısını INAER’e ait “Agusta Westland (AW139) tipi helikopterin önceki sabah gerçekleştirdiği, Larnaka Havaalanı’ndan havalanan helikopterin sondaj gemisine personel götürdüğü, gemideki personelden bir kısmını da karaya çıkardığı belirtildi.