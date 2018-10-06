“BM, itibar kaybetti”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye tepki: “Sene 1974, 2018. Kıbrıs çözülebildi mi, çözülemedi. Adalete aykırı hamleler oldu. Bu, BM'nin de itibarının kaybına neden oldu”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nden çıkan birçok kararı olduğunu ancak kararlardan alınan netice olmadığını belirterek, “Afganistan'ın hali ortada. Güneyimizde Suriye'nin, Yemen'in hali ortada. Arakan, Rohingya ortada. Bütün bunlara rağmen şu an itibarıyla BM maalesef herhangi bir şey yapamıyor. Hepsinde öte Kıbrıs ortada. Sene 1974, 2018. Kıbrıs çözülebildi mi, çözülemedi. Bir çok girişimler yapıldı ve özellikle de çok kararlı bir adımı biz yine orada BM ile görüşmeler yaparak attık” dedi.

Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen "TRT World Forum"un "Parçalanmış Bir Dünyada Adaleti Aramak" başlıklı kapanış oturumuna katıldı. Erdoğan, Kıbrıs konusuna da değindi.

Erdoğan, merhum Kofi Annan'la bu konuda çok yoğun çalışmaları olduğunu dile getirerek, ancak herhangi bir netice alınamadığı gibi orada varılan kararın tam aksi bir netice çıkmasına rağmen ne yazık ki Güney Kıbrıs'ın oranın kararlarının tam tersine referandum neticesi verdiğini, 'almayacağız' demelerine rağmen Güney Kıbrıs'ın Avrupa Biriliği'ne alındığını anımsattı.

Bunların adalete aykırı girişimler, hamleler olduğunu kaydeden Erdoğan, bunun BM'nin de itibarının kaybına neden olduğunu vurguladı.

Erdoğan, bu şekilde işin bir yerde tıkandığını ifade ederek, o dönemin ABD Başkanı Bush'ın kendisinin de olduğu bir görüşmede Colin Powell'e "Bu işi sen çözeceksin, sana bu görevi veriyorum." talimatı verdiğini, ancak bir netice alınamadığını, sonrasında gelen başkanların da bu sorunu çözemediğini söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin sona yaklaştığı, misyonunu tamamladığı ve dağılma sürecine girdiğine ilişkin görüşleri, " Ben de o işaretleri görüyorum. Bir an önce de yaklaşılsa da biz de istikametimizi çizsek diye düşünüyorum. Çünkü sene 1963, sene 2018 hala bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz ya böyle bir zulüm olmaz." diye değerlendirdi.