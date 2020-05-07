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BM Güney'de çalışanların talepleriyle ilgili açıklama yaptı

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BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler’in geçiş kapılarının kapalı oluşundan dolayı yaşadığı sıkıntılar ve geçiş kapılarından geçiş yapabilmeleri yönündeki talepleriyle ilgili açıklama yaptı.

BM Güney'de çalışanların talepleriyle ilgili açıklama yaptı

  

BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Barış Gücü’nün, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının aciliyeti bulunan kamu sağlığı konusunda yakın iş birliğini sürdüreceğine yönelik umudu dile getirildi.

Açıklamada, “Bu,  geçiş noktalarındaki kısıtlamaların hafifletilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların, şartlar elverdiği ölçüde  koordine edilmesini de içeriyor. BM Kıbrıs Barış Gücü,  taraflara bu çalışmalarında desteklemeye  ve çalışmalarını kolaylaştırmaya hazırdır” denildi.

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