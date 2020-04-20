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BM askerleri ve diplomatların giriş yasağına uzatma

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BM askerleri, personeli,  AB çalışanları ve yabancı diplomatların KKTC’ye girişleriyle ilgili kısıtlama bir hafta daha uzatıldı

BM askerleri ve diplomatların giriş yasağına uzatma

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler askerleri, personeli,  Avrupa Birliği (AB) çalışanları ve yabancı diplomatların KKTC’ye girişleriyle ilgili kısıtlamayı bir hafta daha uzattıklarını açıkladı.

Özersay’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı konuyla ilgili açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler askerleri ve diğer personeli ile AB çalışanlarının ve yabancı diplomatların ülkemize girişini bir hafta süreyle durdurmuştuk (salgınla mücadele kapsamındaki özel izine tabi geçişler istisna olmak üzere). Bahse konu şahısların ülkemize girişlerine dair kısıtlamayı bir hafta daha uzattık ve bunu kendilerine diplomatik yoldan bildirdik.

Öte yandan KKTC'de bulunan iki BM askeri kampındaki asker ve diğer personelin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yarın polisimizin eskortuyla iki ayrı konvoyun durmaksızın doğrudan bu kamplara erzak getirmesine izin vereceğiz. Kamuoyunun bilgisine.”

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