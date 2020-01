Semra Feramezoğlu, Ciklos’taki sel felaketinde hayatını kaybeden gençlerden Gūnay Kandaz’ın annesi Selda Yavru ile yaşadığı diyaloğu anlattı: “Bizler yaşayan ölūyūz dedi... Yutkundum kaldım. Hiç birşey diyemedim”

Ülkede 2018 yılının Aralık ayında Ciklos mevkiinde yaşanan sel felaketinde araçlarıyla sel sularına kapılan 4 gencin yaşamını yitirdiği bölgede son anda sel sularından kurtulan Semra Feramezoğlu isimli vatandaşın önceki gün sosyal medyadan yaptığı duygu yüklü paylaşım yürekleri burktu.

Feramezoğlu’nun sel felaketinde hayatını kaybeden gençlerden Gūnay Kandaz’ın annesi Selda Yavru ile yaptığı yürekleri burkan diyaloğu sizlerle paylaşıyoruz.

İşte Semra Feramezoğlu’nun paylaşımı:

“Bugün bana facebooktan bir arkadaşlık isteği geldi....Bir baktım tanımadığım biri.. Selda Yavru diye bir bayan...Sayfasına bakmadan kabul ettim. İçimden öyle geldi. 1 saat sonra dın bir mesaj....Merhaba nasılsınız...Aradım mesengerdan araba sürdüğüm için. Hatırlarsanız yol yoksa seyrüseferde yok grubunda bu çocuklar için olumsuz yorum yapmıştı birileri ve ben o gece o yolda olduğumu çocukların o gece polis yolu kesmeden orda olduklarını ve yolun patlayıp sular altında kalmasıyla arabamın kaydığını ve yavaşça arabamı sürerek o yoldan çıktığını ve polisin ondan sonra yolu kapattığını söyledim. Dūşūnebilir misiniz arabam kenarda park halinde el freni çekili vites takılı ve yolda kayıyordu. Suyun beni götüreceğini anladığım an bir kumar oynadım. Ya kalıp ölecektim ya da sürerken ölecektim. Ve bu 4 gencimiz benim kadar o gece o yolda olanlar kadar şanslı değildi...O mesaj bugün kimden geldi biliyor musunuz ...Gūnay Kandaz’ın annesi Gaye Soyutūrk’ūn teyzesi ve Tolga Bekçi’nin kayınvalidesi Selda Yavru’dan...O çocukları savunduğum için teşekkür ediyordu bana. Yetmezmiş, çocuklarını kaybetti. Birde millete çocuklarının suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Selda Yavru ne dedi biliyor musunuz ‘her gün Ciklos mevkine gidip kendimi oradan atmak istiyorum bırakmıyorlar . Bizi yaşayan ölūye çevirdiler. Hergün kalkıyorum ve çocuğum yok diye her sabah ölūyorum. Tolga’nın annesi Gaye’nin annesiyle buluşup her gün ağlayıp birbirlerini teselli ediyorlar. Bir yığın sakinleştirici kullanıp mongola döndük hapsız ayakta duramıyoruz’ diyorlar ... Çocuklarının çıplak fotoğrafları çekilip dağıtılmış haber sitelerine kaza enkazından yapmayın demiş dinletemedi. Polisten raporları istemişler alamadılar .Peki ne mi oldu? Dünürü Mehmet Bekçi 48 yaşında oğlunun acısına dayanamayıp öldū. Ne mi oldu? Ahmet Kılıç da aynı şekilde 3 arkadaşı gibi bu kazanın kurbanı oldu. Kardeşi hala olanları hazmedemiyor. Paylaşımlarına bakın yūrek dayanmaz. Sitem dolu yazılarla dolu kardeşinin sayfası. Onsuz naparım diyor.

Ve siz devlet yetkilileri bugünkü açıklamanız zamları geri almamız imkansız...Bu mu akşamki mitingden anladığınız. Zam yapın ama hizmet sunun karşılığında. Ne dedi Selda Yavru biliyor musunuz? Gelmeyi çok isterdim mitinge gelmedim çünkü çok kötū sövecektim. Sizin yaptığınız terbiyesizlik karşısında bile terbiyeli olmaya çalışıyor bu insanlar neden mi terbiyesizsiniz çünkü Amasyalı ailesinin yeğeninin akşam dediği gibi bu insanların 1 kez bile kapısını çalmadınız. Cenazeye katılmadınız. Naptınız mı? Sırf eylem olacak diye 1 yıldır bitmeyen yolu 1 günde yağmurun fırtınanın altında işçileri suppa sucuk edene kadar işletip bitirdiniz. İşte sizin siyaset anlayışınız. Göstermelik ve yapmacık ...Çok merak ediyorum hiç bir sabah uyandığınızda var olan sevdiklerinizin yokluğunu hissettiniz mi...Hiç ailenizden bir anda 3 sevdiğinizi birden kaybettiniz mi? kaybettiyseniz ne hissettiniz? Canınız yandı mı çünkü bu insanların ciğeri yanıyor. Selda yavru ne dedi biliyor musunuz Mehmet Bekçi Tolga ve Günay’a gelin resim çekelim hatıra kalsın demiş. Sanki bilirdi diyor. Ve adam o resme baka baka sadece 1 yıl dayanabildi çocuklarının acısına....Şimdi eğer siz sayın siyasiler siz de biraz ar varsa ya bu düzeni değişin yada istifa edin....Yukarda Günay’ın annesine yazdığı mesaj ve 4 gencimizin ve Tolga’nın babasının resimleri var. Geçen Çarşamba akşamı biz halk olarak mitingde konuşan trafik kurbanlarının ailesiyle bir kez daha öldük....30 senedir yollardayım. Çok şey gördüm ve ben de bir ana evladıyım benimde bir ailem var. Böyle bir acıyı yaşamamak ve yaşatmamak adına bir birey olarak sizlere artık durun diyorum. Biz masallardan usandık. Biz icraat gőrmek istiyoruz. Selda Yavru bana ölmek istiyorum dediğinde ona tek diyebildiğim őlmek yerine yaşamayı seçin. Seçin ki çocuğunuzu anılarda yaşatın.. Çocuğunuz da böyle olmasını isterdi dedim. Bir ana çocuğu olmadan nasıl yaşar ki dedi. Bizler yaşayan ölūyūz dedi... Yutkundum kaldım. Hiç birşey diyemedim....Ve ben bu saatten sonra susmamaya yemin ettim.....

Öte yandan sel felaketinde biricik kızı Günay Kandaz’ı kaybeden acılı anne Selda Yavru da yakın zamanda içini dökmüştü.

Evladını beklenmedik bir şekilde kaybeden Yavru, ihmalin sorumlusu ve sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını bekliyor. “Yağmurun sesinden korkuyorum” sözlerini kullanırken gözleri dolan anne, kızını son gördüğü gece evden çıkarken ona el salladığını ve sanki bir daha dönmeyecek gibi baktığını anlattı. Selda Yavru, “Küçük bir adada yaşıyoruz, herkes birbirini tanır bu ihmal bugün bizim yarın başkasının ocağına ateş düşürecek. Acımız tarifsiz. Bu kötü alt yapı, çarpık yapılaşma 4 ocağa ateş düşürdü. Kızımı kaybettiğim günden bu yana yağmur sesinden korkuyorum, bize bunları hissettirenler cezalandırılmalıdır” dedi.

Günay Kandaz’ın abisi Bulut Kandaz ise, gece bir arabanın sel sularına kapılarak kaybolduğunu, ancak böyle bir olayı düşünmediğini söyledi. Kardeşinin nişanlısında olduğunu düşünerek gece olayın üstüne düşmediğini ifade eden Kandaz, “Sabah olayın farklı boyut alması ve kardeşimden haber alamadığımız için Boğaz Karakolu’na kayıp ihbarı için gittik. Tolga’nın cansız bedeninin bulunduğunu bize kimse söylemedi. Bu yaşanan olayda sorumlu biri veya birileri varsa bedelini ödeyecek. Dört can gitti bizim ocaklarımız söndü” sözlerini kullandı.