Sucuoğlu “Engellilik, kader, utanılacak, hayata küsülecek ve gizlenecek bir durum olmadığı gibi, hiç kimsenin ilerde engelli olmamak için bir garantisi de yoktur. Bizler engel olmazsak, engellerin de ortadan kalkacağı açıktır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekilmesi, engelli bireyler için yapılması gerekenlerin gündeme getirilmesi ve çözüm yolları bulunması açısından Bakanlığımız tarafında her yıl çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratılan önemli bir haftadır.

Covid-19 salgını nedeniyle, bu yıl maalesef hafta kapsamında Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz sosyal etkinliklerimizi gerçekleştiremedik. Ancak engelli insanlarımızın sadece özel gün ve haftalarda hatırlanmaması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bizler için öncelikli olan, onları yalnızca bir gün hatırlamak değil, onlara her gün toplum içinde hak ettikleri yaşam şartlarını sunmak ve onların etkin bir şekilde ekonomik ve sosyal hayata katılmasını sağlamak için çalışmaktır.

Bakanlığımız, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma Dairesi araclılığıyla engellilere yönelik gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda, toplumun bütününü kucaklayan sosyal devlet anlayışıyla hareket etmekte; engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler olmalarına imkan tanımak için yoğun çaba sarfetmektedir.

Bakanlığımıza bağlı olarak Girne, Mağusa ve Güneşköy’de engelli gençlerimize hizmet veren 3 adet 18 Yaşüstü Rehabilitasyon Merkezimizden toplam 82 gencimiz faydalanmaktadır.

Özel gereksinimli çocukları olan ailelerimizin yıllardan beri özlemini çektiği Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nin ikinci etabınının tamamlanması için Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Çalışma Dairesi’ne bağlı Özel İstihdam Şubesi’nden Nisan ayı itibariyle 4943 engelli vatandaşımız engelli yardımı alarak bakanlığımız tarafından ekonomik yönden desteklenmektedir.

Engellilik, kader, utanılacak, hayata küsülecek ve gizlenecek bir durum olmadığı gibi, hiç kimsenin ilerde engelli olmamak için bir garantisi de yoktur. Bizler engel olmazsak, engellerin de ortadan kalkacağı açıktır. Bu nedenle, sağduyulu, haklara saygılı ve yardımlaşmayı seven bir toplum olarak; engellilerin sorunlarını paylaşmak ve engelleri onlarla birlikte aşmak; hepimizin ortak görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını temenni ediyor; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu bilmelerini istiyorum.”