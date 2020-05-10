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“Bizler engel olmazsak, engellerin de ortadan kalkacağı açıktır”

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Sucuoğlu “Engellilik, kader, utanılacak, hayata küsülecek ve gizlenecek bir durum olmadığı gibi, hiç kimsenin ilerde engelli olmamak için bir garantisi de yoktur. Bizler engel olmazsak, engellerin de ortadan kalkacağı açıktır”

“Bizler engel olmazsak, engellerin de ortadan kalkacağı açıktır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu,  mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası,  engelli  vatandaşlarımızın ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekilmesi, engelli bireyler   için yapılması  gerekenlerin gündeme getirilmesi  ve çözüm yolları bulunması açısından  Bakanlığımız tarafında her yıl çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratılan önemli bir haftadır.  
Covid-19 salgını nedeniyle, bu yıl maalesef hafta kapsamında Bakanlık olarak  engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz  sosyal etkinliklerimizi gerçekleştiremedik. Ancak engelli insanlarımızın sadece özel gün ve haftalarda hatırlanmaması gerektiğini çok iyi biliyoruz.  Bizler için öncelikli  olan, onları yalnızca bir gün hatırlamak değil, onlara her gün  toplum içinde hak ettikleri  yaşam şartlarını sunmak  ve onların etkin bir şekilde ekonomik ve sosyal hayata katılmasını sağlamak için çalışmaktır.
Bakanlığımız, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma Dairesi araclılığıyla  engellilere yönelik gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda, toplumun bütününü kucaklayan sosyal devlet  anlayışıyla hareket etmekte; engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler olmalarına imkan tanımak için  yoğun çaba sarfetmektedir.

Bakanlığımıza bağlı olarak Girne, Mağusa ve Güneşköy’de  engelli gençlerimize hizmet veren 3 adet 18 Yaşüstü Rehabilitasyon Merkezimizden toplam 82 gencimiz  faydalanmaktadır. 

Özel gereksinimli çocukları olan  ailelerimizin yıllardan beri özlemini çektiği Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nin ikinci etabınının tamamlanması için Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Çalışma Dairesi’ne bağlı Özel İstihdam Şubesi’nden  Nisan  ayı itibariyle  4943 engelli vatandaşımız engelli yardımı alarak bakanlığımız tarafından   ekonomik yönden desteklenmektedir.

Engellilik, kader, utanılacak, hayata küsülecek ve gizlenecek bir durum olmadığı gibi, hiç kimsenin ilerde engelli olmamak için bir garantisi de  yoktur.  Bizler engel olmazsak, engellerin de ortadan kalkacağı açıktır. Bu nedenle, sağduyulu, haklara saygılı ve yardımlaşmayı seven bir toplum olarak;  engellilerin sorunlarını paylaşmak  ve engelleri onlarla birlikte  aşmak;  hepimizin  ortak görevi olmalıdır.  

Bu duygu ve düşüncelerle, 10-16 Mayıs  Engelliler Haftası’nın  engellilerin  sorunlarına yönelik  toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını temenni ediyor;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman  engelli vatandaşlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu bilmelerini istiyorum.”

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